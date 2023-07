Předat vedení firmy? To je jako provdat dceru, říká šéf společnosti Mattoni

„Je to, jako když se provdá dcera. Je vám to líto, ale víte, že je to pro ni dobré,“ komentoval změnu ve vedení firmy Alessandro Pasquale. Jeho profesní život je však i nadále úzce spjat s minerálními vodami. Loni se stal prezidentem Evropské asociace minerálních vod.

Společnost Mattoni 1873 letos slaví 150 let své existence. Jak toto výročí vnímáte ve své rodině, která je s firmou v podobě vašeho otce Antonia a vás samotného nerozlučně spjata?

Letos slavíme nejen 150 let společnosti Mattoni 1873, ale také 90. narozeniny mého otce Antonia, který vytvořil spojení mezi touto slavnou značkou a naší rodinou. Moje rodina vede Mattoni již 30 z těchto 150 let a uděláme vše pro to, aby společnost fungovala minimálně dalších 150 let, aby se tradice Mattoni nejen udržela, ale aby se i nadále rozvíjela. Je to pro nás velká čest.

V březnu jste možná trochu překvapivě oznámil svůj odchod z pozice generálního ředitele společnosti. Bylo to rozhodnutí, které jste učinil v roce 150. výročí založení společnosti Mattoni, nebo to byla jen náhoda?

Tento krok jsem plánoval velmi promyšleně a poměrně dlouho. Je důležité přinést nové a svěží nápady pro rozvoj společnosti, ponechávám si roli výkonného prezidenta a mám dostatek sil a vášně, abych se bez ohledu na předání funkce věnoval společnosti Mattoni 1873 tak, aby celá společnost dále rostla.

Není tento krok pro rodinu Pasquale tak trochu ústupem ze slávy? Vždyť vaše jméno je s firmou spojeno již desítky let.

Jak jsem řekl, zůstávám výkonným prezidentem, takže neustupuji, samozřejmě jsem z této změny vlastně trochu smutný. Je to jako když otec provdá svou dceru. Je mu to nějak líto, ale ví, že je to pro ni dobré. Protože chce, aby byla šťastná. Myslím, že tento krok je pro naši rodinu a její aktivity velmi důležitý.

Vrátí se někdy jméno rodiny Pasquale do nejužšího vedení? Vychováváte své děti tak, aby ony pokračovaly v této tradici?

Doufám, že ano. Snažím se o to, ale ještě nevím. Mým synům je teprve devět let. Nejdřív si to musí zasloužit a musí to chtít. Pokud nebudou chtít, průběžná manažerizace společnosti umožní, aby to bezpečně pokračovalo. To je jeden z důvodů, proč jsem to udělal. Zatím to vypadá, že jeden z mých synů chce být farmářem a druhý fotbalistou. Ale jak jsem řekl, je jim teprve devět let, tak uvidíme.

Loni jste se stal prezidentem Evropské asociace minerálních vod. Myslíte si, že z této pozice můžete Mattoni 1873 nějak ovlivnit?

V této funkci budu ještě dva roky. Pak budou volby, tak uvidíme, jestli se mi podaří předsednictví obhájit. Nemyslím si však, že bych díky této pozici mohl Mattoni 1873 nějak přímo ovlivnit, ale snažím se zlepšit budoucnost celého podnikání s minerálními vodami v Evropě, to je velká zodpovědnost. Takže se dá říci, že nepřímo i Mattoni může mít výhodu. Všechny změny ve společnosti byly předem naplánovány. Bez nich bych se nemohl stát prezidentem asociace.

Společnost Mattoni je také lídrem v projektu zálohování PET lahví a nápojových plechovek. Sledujete směr iniciativy Zálohujme.cz a budete se v projektu zálohování i nadále angažovat?

S dalšími výrobci nápojů v České republice jsme již sepsali návrh textu, jak by mohl vypadat zákon o zálohování. Zatím však není oficiální. Pracujeme proto na tom, aby návrh získal podporu našich zákonodárců. Pro mě osobně je to něco, o co se snažím už sedm let. A vypadá to dobře. Je to důležitá věc pro všechny.

Jak se vám líbil 57. ročník Mezinárodního filmového festivalu?

Hodně! Je to úžasné a dává mi to příležitost setkat se se spoustou mých přátel. Z časových důvodů jsem zatím neviděl ani jeden film, ale doufám, že se na nějaký dostanu.