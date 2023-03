Do čela Mattoni míří Čech, společnost povede šéf marketingu Postránský

Nový generální ředitel přišel do firmy v roce 2002 krátce po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze a postupně prošel řadou pozic. V roce 2008 se stal ředitelem marketingu odpovědným za kompletní portfolio značek v České a Slovenské republice. Od roku 2016 ve své dosavadní pozici ředitele strategického marketingu řídil strategii značek Mattoni 1873 na všech trzích, kde skupina působí.

„Moje vize je postavena na lidech, našich spotřebitelích a našich zaměstnancích. Čerpá z jedinečných základů a hodnot, z nichž vychází úspěch Mattoni 1873,“ komentoval změnu Postránský. Vedle dalšího zlepšování image společnosti bude pokračovat v cestě k plné cirkularitě nápojových obalů a udržitelnosti podnikání.

Pasquale vede evropské výrobce minerálek

Alessandro Pasquale, který se nyní posouvá do pozice výkonného prezidenta skupiny, převzal společnost od svého otce Antonia v roce 2007. I pod jeho vedením se Mattoni rozrostla na největšího středoevropského producenta nealkoholických nápojů. Vedle minerálek jsou v portfoliu značky i světově proslulé výrobky. Podnik z České republiky expandoval do osmi evropských zemí, kde v 11 závodech zaměstnává více než tři tisícovky lidí.

V roce 2022 byl Alessandro Pasquale zvolen do čela Evropské asociace výrobců minerálních vod (Natural Mineral Waters Europe - NMWE). Ta se zaměřuje na ochranu a propagaci přírodních minerálních a pramenitých vod v Evropě. Klade také ovšem stále větší důraz na udržitelnost segmentu podle principů cirkulární ekonomiky.

„Jako prezident NMWE se chci intenzivně věnovat rozvoji celého segmentu i budoucnosti kategorie minerálních vod na evropské úrovni. Právě teď můžeme například pomoci tomu, aby výroba pramenitých a minerálních vod využila jedinečnou šanci stát se skutečně plně cirkulární. Dělba pravomocí uvnitř skupiny Mattoni 1873 je proto logickým a odpovědným krokem,“ řekl Pasquale ke svému odchodu z funkce generálního ředitele.

Firma prosazuje lokální recyklaci „petek“

Společnost se na poli ochrany životního prostředí angažuje už několik let. Stojí například za iniciativou Zálohujme.cz. Ta usiluje o dlouhodobou udržitelnost nápojového odvětví prostřednictvím lokální recyklace PET lahví a plechovek. Podporu projektu před nedávnem při otevření stáčecí linky plechovek v závodu v Kyselce vyjádřil i ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Podle ministra zemědělství by v letošním roce měl spatřit světlo světa zákon, který by se zálohováním obalů speciálně zabýval. „Když to jde v zahraničí, nevím, proč by to nemohlo jít u nás,“ konstatoval ministr Nekula. Pod jeho rezort spadá i českobudějovický pivovar, který se do projektu Zálohujme.cz také zapojil.