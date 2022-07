Stěny karlovarské nemocnice zdobí piktogramy, mají rozveselit pacienty

Výběr prvních návrhů pro emergency trval přibližně tři měsíce, poté stejně dlouho trvala volba vítězného návrhu v podobném designu pro gynekologické oddělení. Následně je studenti upravili a vedení KKN zajistilo jejich přenesení na speciální fólie, které se aplikovaly na vymalované stěny.

„Studenti nám připravili piktogramy na míru pro nemocnici na základě našich požadavků. Návrhů se sešlo více, z nich byly vybrány právě zmíněné, které mají svým způsobem odlehčit nemocniční prostředí. Všechny práce však byly provedeny ve velké kvalitě a výběr byl opravdu těžký. Piktogramy jsou umístěny na stěnách chodeb u emergency a gynekologicko-porodnického oddělení. V nemocnici jsou zatím dva,“ sdělila mluvčí nemocnice Markéta Singerová.

Díla jsou vytištěná na speciální fólii, a pokud nedojde k mechanickému poškození, bude jejich umístění v nemocnici trvalé. Piktogramy u gynekologického oddělení jsou skutečné veselé. Jednotlivá miminka už mají dokonce svá jména.

A jak nápad s piktogramy vlastně vznikl? „Přišla za námi paní učitelka, která nám oznámila, že by Karlovarská krajská nemocnice s námi chtěla udělat jeden projekt. Návrhy byly ze dvou tříd – z druhého a třetího ročníku. Můj se dostal do těch nejlepších a následně na stěny do nemocnice. Začal jsem si čmárat na skicový papír a postupem času jsem se dostal až ke konečné verzi. Samotná příprava trvala deset hodin. Rád bych se grafice věnoval i v budoucnu,“ komentoval Dominik Bublák, jeden z autorů.

V pavilonu akutní medicíny se lidé navíc mohou zastavit u výstavy prací studentů SUPŠ KV, a to z oboru oděvní design. „Naše spolupráce s umělecko-průmyslovou školou je dlouhodobá a jsme rádi, že i vedení školy nám takto vychází vstříc,“ dodala Singerová.