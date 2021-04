Nový kotel z Litvy začne v Ostrově topit v září, cenu za teplo nezvýší

„V horizontu několika let nebudeme dodávky tepla zdražovat,“ ubezpečil Tibor Hrušovský, předseda představenstva Ostrovské teplárenské. Důvodem je, že výroba tepla z biomasy je dotovaná. O co tedy stoupnou náklady na odpisy nové technologie, o to víc společnost získá na dotacích.



Nový zdroj o výkonu šest megawatt je druhým kotlem na biomasu v ostrovské teplárně. Ten první má výkon o dva megawatty vyšší. „Nový kotel bude hlavním zdrojem pro letní měsíce a poslouží jako výkonová rezerva teplárny v případě velkých mrazů,“ vysvětlil Hrušovský.

Vedle toho disponuje teplárna ještě uhelným kotlem a výkonu devět megawattů a šestimegawattovou plynovou jednotkou. Celkový výkon kotlů tak bude po připojení nejnovějšího přírůstku 29 megawatt. „Jakmile nový kotel připojíme do sytému, dojde k útlumu výroby tepla na poslední uhelné jednotce,“ naznačil Hrušovský ekologický přínos nového kotle.

Jeho litevský dodavatel vyplynul z výsledků otevřeného výběrového řízení, v jehož rámci společnost oslovila desítku výrobců.

„Ty, kteří postoupili do nejužšího finále, jsme si osobně prověřili. Naši pracovníci tak vyrazili do Polska, kde několik kotlů litevského výrobce slouží,“ řekl předseda představenstva. Nabídka z Litvy se v konečném hodnocení ukázala jako nejvýhodnější. „Čímž ale rozhodně neříkám, že další výrobky byly významně horší. Jen ne tak výhodné,“ upřesnil Hrušovský.

Se zprovozněním nové jednotky na biomasu počítá Ostrovská teplárenská v polovině září letošního roku. Na montáž samotného kotle budou dohlížet specialisté z Litvy. Obavy z toho, že by nebylo čím zatopit, Tibor Hrušovský nemá. I kvůli kůrovcové kalamitě je totiž aktuálně na trhu s biomasou přetlak.

„My odebíráme pouze štěpku z lesní výroby,“ upřesnil předseda představenstva Ostrovské teplárenské. Ta má dodávky zajištěné prostřednictvím smluvních partnerů a dalších dodavatelů na objednávku. „Partnery máme vázané pětiletými smlouvami, které se nyní obnovovaly,“ doplnil Tibor Hrušovský.

Ostrovská teplárenská dodává teplo a teplou vodu do více než šesti tisíc ostrovských domácností, na seznamu odběratelů jsou ale i podnikatelé či školy. Vedle tepla ještě vyrábí pomocí kogenerace i elektřinu. Společnost klade vysoký důraz na ekologii. Důkazem toho je už druhý kotel na biomasu.