Tlačíme na to, aby se okolo Ostrova stavěla čtyřproudá silnice, říká radní

V minulosti se spekulovalo o mnoha variantách. Komunikace nad řekou, nebo tunel. Existuje nějaká proveditelná možnost, jak posílit silnici I/13?

Potřebujeme dostat jednu klíčovou věc ke schválení, respektive aby byla přijata. A to, aby nová silnice byla čtyřproudá. Protože kapacita tak, jak se pohybuje množství dopravy v tuto chvíli, a náklady, které jsou spojené s rekonstrukcí, tak tyto ukazatele říkají, že čtyřpruh je moc, je nadbytečný. Tlačíme proto na ministerstvo, aby se nebral jenom úsek z Ostrova, do Perštejna, ale aby se třináctka vzala od Karlových Varů až do Liberce a počítalo se s ní jako s podkrušnohorskou magistrálou. V takovém případě by už kapacita dopravy díky velkým aglomeracím podle našeho názoru na čtyřpruh vycházela. Stejný problém jsme mimochodem měli s dálnicí D6. Ta taky z Karlových Varů do Řevničova jako čtyřpruh nevycházela. Ministerstvo nakonec spočítalo celý úsek z Karlových Varů až do Prahy. A pak už to vycházelo. To samé potřebujeme u třináctky. Drobný krok k tomu se povedl v loňském roce, kdy se dělala nová studie. Tu už Ředitelství silnic a dálnic zadalo i ve variantě čtyřpruhu.

Máte pro to i nějaké argumenty?

Předně nám přijde zbytečné, aby v okamžiku, kdy z Karlových Varů do Ostrova už čtyřpruh je, nepokračoval dál. Snažili jsme se argumentovat i tím, že vzniká průmyslová zóna Ostrov Nord, kde sami investoři po dokončení odhadují pohyb tisíc kamionů denně. Ne všechny přitom pojedou na Karlovy Vary. Spousta jich bude směřovat i na sever. Každopádně jsme ministru dopravy napsali, že chceme být přítomni rozhodování, abychom mohli argumentovat.

Počítá se už dnes s nějakým konkrétním řešením, nebo je to na úrovni, že je rozhodnuto o čtyřpruhu, ale nikdo zatím neví, kudy povede?

Existuje takzvaná vyhledávací studie. Existuje varianta se dvěma i čtyřmi jízdními pruhy. Ale jenom pro úsek Ostrov – Smilov. My bychom však potřebovali, aby to bylo na všechny úseky, a hodnotilo se to jako liniová stavba.

A trasa nové komunikace?

Varianty jsem viděl. Ta nejpravděpodobnější se jeví tak, že za Damicemi by se nezatáčelo směrem k Hornímu Hradu, ale komunikace by se narovnala až za Stráž nad Ohří. Chvíli na pravém, chvíli na levém břehu řeky. Pár mostů tam je. Druhá varianta je tunel.

Nakolik reálná je možnost, že by se ten pravděpodobnější návrh mohl realizovat, a kdy?

Argument z centra bude určitě jednoduchý – ještě nemáte D6, tak nebudeme začínat se třináctkou. Doufám ale, že po roce 2025 by se i tato možnost mohla dostat do reálnějších obrysů – výkupy pozemků, získávání stavebních povolení na jednotlivé úseky a podobně. U třináctky ale narážíme na problém, který je globální pro celou Českou republiku. Mnohdy se totiž se změnou na postu ministra mění strategie. Pro politiky by bylo přijatelnější, kdyby věděli, že v nějakém čase, třeba za deset patnáct let, přijde na danou stavbu řada. Kvůli podobným problémům nemáme třeba páteřní dálnici na České Budějovice, nemáme kus z Brna na Vídeň. Rozestavěných úseků je dost a dost. Říkám si, a možná je to kacířská myšlenka, proč neudělat ústavní zákon a v něm určit dopravní priority. Kdyby byl přijatý dejme tomu před dvaceti lety, myslím si, že by se v okamžiku dokončení jednoho kompletního úseku všechny síly vrhly na další. Teď se něco připraví, začne stavět, přeruší, zakonzervuje a za pět let se k tomu někdo jiný vrátí. Je to marná práce pořád dokola. A stojí to hodně peněz.