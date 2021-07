Nemocnice omezují péči, zdravotníci nabírají síly na případnou další vlnu

Omezení v chebské nemocnici Dětské oddělení : 9.-26. 7. (včetně ambulance)

: 9.-26. 7. (včetně ambulance), poslední příjmy rodiček proběhnou 6.6. v 7:00 Interní oddělení : červenec a srpen uzavření IJIP. Příjem pacientů na JIP omezený od 28. 6. Redukce počtu lůžek standardního oddělení na 15. Ambulance v provozu 24 hod.

: 2.-26. 7. uzavřena lůžková část. Ambulance: všední dny i So, Ne, 7-19:00 ORL : od 3. 7. do 18. 7. v době uzavření nebude zajišťována pohotovostní služba.

: od 30. 6. od 7:00 do 12:00. Od 7. 7. od 7:00 do 8. 7. 7:00. Odběrové místo covid-19 je od 1. 7. do 31. 8. v provozu PO-ST-PÁ od 7:00 do 12:00.