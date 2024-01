Z Kyselky odjel už osmistý vlak s minerálkami, železnice je „zelená“ doprava

Rozhodnutí opět zprovoznit vlečku z Kyselky do Vojkovic nad Ohří se tak výrazně odrazilo na životním prostředí v regionu. Kamiony, které do srpna 2012, kdy vyjel první vlak, zajišťovaly přepravu, by za tu dobu vyprodukovaly 9200 tun CO 2 .

„Využívání železnice je součástí snahy společnosti o udržitelné a ekologické podnikání,“ uvedla Lutfia Volfová, mluvčí Mattoni 1873.

Přínos pro životní prostředí v minulosti kvitoval rovněž starosta Kyselky Aleš Labík. Doprava v obci se podle něj po zprovoznění vlečky výrazně zklidnila. Napomohlo tomu také vybudování odstavného parkoviště před Kyselkou. „Dříve stály dlouhé kolony kamionů od začátku obce až k závodu Mattoni. To už patří minulosti,“ konstatoval starosta.

Od podzimu roku 2022, kdy v Kyselce začali stáčet nápoje i do plechovek, tvoří vedle PET lahví část nákladu i ony. Železniční doprava se ale neobejde bez problémů. Jak upozornil bývalý generální ředitel společnosti Alessandro Pasquale, není přes ekologický přínos podporovaná. „Nejsou odstraňovány překážky komplikující větší využití železnice pro přepravu výrobků,“ upřesnil.

Dráha i zálohování

Přes tyto komplikace a růst nákladů na železniční dopravu chce společnost Mattoni 1873 tento styl přepravy svých výrobků dál rozvíjet. „Z dalšího výrobního závodu společnosti v Praze-Hloubětíně každý týden vyjíždí vlak s kapacitou pětadvacet velkoobjemových železničních vozů, které nahrazují jízdu padesáti kamionů do distribučního skladu v maďarském Kecskemétu,“ doplnila Volfová.

Přední výrobce nealkoholických nápojů se ovšem angažuje rovněž v jiných projektech, které kladou velký důraz na ekologii. Je jedním ze členů Iniciativy pro zálohování. Dlouhodobě usiluje o zavedení zálohového systému i pro PET lahve a plechovky. Ten je součástí navrhované novely obalového zákona. V mezirezortním připomínkování se k ní sešla řada připomínek.

„Meziresortní řízení je důležitou součástí legislativního procesu, protože díky němu lze navrženou legislativu v mnoha směrech vylepšit. Takové připomínky se sešly také v ukončeném připomínkování obalového zákona. Nicméně nás mrzí, že velká část připomínek je postavena na dezinformacích,“ poznamenala Kristýna Havligerová, mluvčí Iniciativy pro zálohování.

Jedním z nepravdivých tvrzení podle ní je, že zálohový systém prodraží samotné výrobky. „Zálohování nebude mít na spotřebitele jiný dopad než zaplacení zálohy a nutnost vrátit obal v prodejně, aby zálohu dostal zpět. Výrobci nápojů nechtějí přenášet náklady za zálohování na spotřebitele, efektivně nastavený systém toto nezpůsobí,“ vysvětlila Havligerová.

22. srpna 2022