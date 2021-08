Napadený záchranář měl na hlavě stopy po botách, ukázal posudek

Bylo po půlnoci, když vedoucího sokolovské záchranné služby podnapilí muži zbili a okradli jen pár metrů od jeho domu. Záchranář utrpěl řadu tržných ran na rukou i na hlavě a také otřes mozku. I proto si dodnes nepamatuje, co se tu noc přesně stalo. Jako první ho ošetřila jeho žena, také záchranářka.

„Nejhorší zranění měl v oblasti hlavy, vypadalo to, že ležel na zemi a někdo do něj kopal,“ vypověděla již dříve u soudu žena.



Během dnešního soudního líčení četl soudce Vít Kastl listinné důkazy, mezi nimi i znalecký posudek z oboru soudního lékařství. V něm znalkyně potvrdila, že k opakovaným úderům do oblasti hlavy skutečně došlo a zaznamenala i stopy po botách. Nevyloučila zároveň, že údery mohly vést k trvalým následkům, byly totiž vedeny cíleně na hlavu a s velkou razancí. Zranění si nakonec vyžádala několikatýdenní léčbu, ale záchranář je podle znalkyně dnes již v pořádku.



Na dálku byl poté vyslechnut poslední předvolaný svědek a bratr jednoho z obžalovaných Bohuslav Gábor. Ten žije trvale na Slovensku, a tak vypovídal u tamního soudu online. „Já toho Čecha varoval, aby utekl, věděl jsem, že jsou kamarádi napití. On to ale neudělal,“ uvedl na dotaz, jestli si pamatuje, co se osudnou noc v Kraslicích, kde byl před rokem na návštěvě u příbuzných, přesně odehrálo.

Obhajoba ukáže soudu kamerové záznamy

Vzápětí odmítl vypovídat proti svému bratrovi a uvedl, že potyčku vyvolal další z obžalovaných Lukáš Cína. Proti tomu se po skončení jednání na přímý dotaz MF DNES ohradila jeho obhájkyně Vlasta Dohnalová. „Já a můj klient s tím nesouhlasíme a existuje na to i důkaz, a to jsou kamerové záznamy,“ uvedla obhájkyně.

Právě jejich přehráním přímo v soudní síni by měl soud pokračovat na začátku října. Soudce Vít Kastl zároveň uvedl, že by měl v ten samý den padnout i rozsudek.

Před soudem již dříve vypovídala i matka nejmladšího z obviněných Lukáše Cíny, zetě obžalovaného Pohlodka. Uvedla, že syn žije a pracuje v Německu, kde se mu právě narodilo třetí dítě. „Má problém s alkoholem, často a rád popíjí, ale je si dobře vědom toho, co udělal a lituje toho. Rozhodně nemá násilnickou povahu a poškozenému se opakovaně omluvil,“ sdělila Cínova matka u soudu.

Podle obhájkyně Lukáše Cíny její klient už část peněz za způsobenou hmotnou škodu uhradil a doufá zároveň , že Cína nakonec dostane pouze peněžitý trest, protože bude jeho účast na incidentu klasifikována jen jako přečin.

Podle obžaloby podnapilí Robert Pohlodko a Lukáš Cína vyprovokovali s napadeným slovní rozepři, ke které se přidal kolemjdoucí Viliam Gábor. Následovaly rány pěstí a když záchranář upadl, útočníci jej začali kopat do hlavy a do břicha. Když pak zůstal ležet na zemi v bezvědomí, stihli ho ještě okrást. Všichni tři útočníci už byli v minulosti trestáni, Pohlodko má v rejstříku trestů dokonce již 14 záznamů. Státní zástupce tak navrhl všem třem obviněným nepodmíněné tresty v délce od 18 do 40 měsíců ve věznici s ostrahou.

V Kraslicích případ vyvolal vlnu rozhořčení, které mezi sebou sdílely stovky lidí na sociálních sítích. Čtyři dny po incidentu se k němu vyjádřil i starosta Kraslic Roman Kotilínek. Poukázal mimo jiné na to, že přibývá podnikavců, kteří ve městě skupují nemovitosti a poté v nich ubytovávají právě problémové občany. I proto kriminalita ve městě neustále stoupá.