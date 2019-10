Mariánskolázeňský dům Mercur nemá vlastní kuchyň, nejspíš skončí

Informace vyplývá z interpelace poslance Zdeňka Ondráčka ministru vnitra Janu Hamáčkovi.

Místní lidé se teď bojí, že lázeňský dům zůstane opuštěný. Jedním z nich je i mariánskolázeňský patriot Robert Charvát. V minulosti se zasloužil například o záchranu Lesního mlýna, řadu dalších objektů se snaží zbavovat náletových dřevin. Pozorně sleduje, jak se majitelé budov chovají.

„V Mercuru jsem byl asi před měsícem a uvnitř není ošklivý, jen takový komunistický, fasáda nebyla kvalitně udělaná, a proto rychle opadává,“ popisuje jeho stav. Informace o případném prodeji už k němu také dorazila. „Je to smutné, ale domnívám se, že dům bude koupený na spekulaci a bude chátrat, ideální by bylo přistavět dům vedle něho a propojit to,“ dodává.

„Z několika na sobě nezávislých zdrojů se ke mně dostala informace o chystaném prodeji,“ uvádí ve své interpelaci Zdeněk Ondráček (KSČM). Podle něj dokonce záměr prodat lázeňské domy ministerstva vnitra pochází ještě z dob, kdy byl ministrem Ivan Langer.

Z odpovědi ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) vyplývá, že provoz LD Mercur má skončit 31. prosince letošního roku. „Důvodem ukončení je především vysoká finanční náročnost na investice a opravy, a to jak do budovy samotné, tak do vybavení,“ odpovídá ministr vnitra na interpelaci.

Na jídlo chodí pacienti dva kilometry daleko

Zdůraznil také nutnou investici do vlastní kuchyně a jídelny, protože LD Mercur nemá vlastní stravovací provoz. Pacienti tak musí za jídlem docházet do dva kilometry vzdálené Tyršovy ulice do hotelu Agricola. Respektive docházet nemusí, mohou použít místní hromadnou dopravu. Lázeňský dům disponuje kartami, které poskytuje svým pacientům. Navíc je tam pro ně zajištěno i sportovní vyžití.

V minulosti měli pacienti z lázeňského domu ministerstva vnitra možnost stravování v bývalém Vojenském lázeňském ústavu, který byl vzdálený jen pár desítek metrů. Jenže z něj je dnes luxusní hotel, a klienti tak musí chodit do smluvního zařízení, které je velmi daleko.

Celková rekonstrukce LD Mercur má podle ministra vnitra přijít na zhruba 300 milionů korun. Pokud Mercur ukončí svůj provoz, tyto prostředky pomohou v ostatních lázeňských domech Tosca Karlovy Vary, Luna Františkovy Lázně, Hubert Pozlovice.

Dalším důvodem pro ukončení provozu mariánskolázeňského zařízení je také požadavek na snižování počtu zaměstnanců. „Není přesné tvrzení, že by ministerstvo vnitra chystalo prodej LD Mercur. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona bude po ukončení provozu rozhodnuto o trvalé nepotřebnosti majetku. Tento bude povinně převeden do příslušnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,“ doplnil informace ministr Hamáček.

Lázeňský dům Mercur leží na jednom z nejkrásnějších míst Mariánských Lázní - na dohled od kolonády. Jeho kapacita je 91 lůžek ve 27 jednolůžkových a 31 dvoulůžkových pokojích a jednom apartmá. Lázeňský dům nemá nejen stravovací provoz, ale ani vlastní parkoviště.