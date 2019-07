Vyhlaste u nás bezdoplatkovou zónu, žádají Sokolov lidé z problémové ulice

„Stížností tady máme každoročně a hlavně pak v letních měsících hodně. Ale oficiální žádost o rozšíření zón, kde se nevyplácí příspěvek na bydlení, zatím ani jednu,“ konstatovala sokolovská starostka Renata Oulehlová.

Žádost lidí ze Slavíčkovy ulice byla první. Přišla poté, co takzvaní obchodníci s chudobou nastěhovali do dvou vchodů problémové rodiny. Úředníci však žádost místních nevyslyšeli.

„Pro rozhodnutí o rozšíření bezdoplatkových zón právě o Slavíčkovu ulici nemáme dostatek relevantních informací,“ vysvětlila rozhodnutí radních starostka.

Podle ní se musí nejdříve prokázat, že v lokalitě hrozí ohrožení výchovy mládeže, že je tam zvýšený počet trestných činů či zvýšená potřeba zásahu státních či městských policistů. A to je dlouhodobější úkol jak pro úředníky radnice, tak pro strážníky a policisty.

„Zatím jsme se s žadateli dohodli na tom, že pokud bude situace stále stejná, budou volat městskou či státní policii. Ale iniciativa na rozšíření zón musí vzejít pouze od města,“ zopakovala starostka.

Sokolov přitom patří k průkopníkům bezdoplatkových zón v České republice. Tři zde vyhlásili už v říjnu roku 2017. O bezdoplatkových zónách ještě bude jednat Ústavní soud a mohl by případně tato opatření obecné povahy zrušit.

„Chceme věřit tomu, že Ústavní soud nevezme v potaz žalobu senátorů, kteří bezdoplatkové zóny napadli,“ vyjádřila se k tomu Oulehlová.

Starosta Aše: Už se sice neopíjejí, ale mají hodně dětí

Podobnou žádost jako v Sokolově v současné době řeší i starosta Aše Dalibor Blažek. „Je třeba doložit řadu věcí, například záznamy státní či městské policie,“ potvrdil, že postup je všude stejný.

V Aši jsou nyní dvě bezdoplatkové zóny. „V jedné se situace uklidnila, v druhé je to trochu složitější kvůli životnímu stylu lidí. Ti už se dnes sice neopíjejí, ale mají tolik dětí, že je v lokalitě, kde žijí, dost rušno,“ popsal Blažek.

Pokud by se podnět, který aktuálně prověřuje, ukázal jako oprávněný, neváhal by, a lokality s omezenou výplatou dávek na bydlení by rozšířil.

Obdobně se k této možnosti staví i Patrik Pizinger, starosta Chodova, kde je bezdoplatkovou zónou lokalita přezdívaná Bronx. S žádnou oficiální žádostí o rozšíření lokality či přidání další se ale nesetkal.

„Velmi pečlivě ovšem monitorujeme vývoj v jednotlivých částech města. Někdy na konci roku budeme vyhodnocovat data a rozhodneme, zda radnice aktivně přistoupí k rozšiřování bezdoplatkových zón,“ řekl.

Tento nástroj, který dává městům alespoň malou šanci ovlivnit dění, považuje minimálně za pomáhající. „Rozšiřování lokalit bych se rozhodně nebránil,“ dodal chodovský starosta.

Nejnověji se do projektu bezdoplatkových zón zapojil i Ostrov. Tam mají hned pět menších lokalit, kde jsou problémové ubytovny. „Týká se to Májové ulice, dvou míst v Krušnohorské, okolí jednoho objektu nad vlakovým nádražím a bývalé pekárny,“ potvrdil ostrovský starosta Jan Bureš.