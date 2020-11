Zloděj si do kradeného auta nanosil další kořist, mělo ale vypuštěný olej

14:43

Nepojízdné auto zradilo zloděje, který chtěl krást v jedné z chebských autodílen. Aniž by to tušil, vybral si vůz s vypuštěným olejem. Do auta si ještě stihl naskládat spoustu dalších věcí, dojet s ním ale nemohl.