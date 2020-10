Zloděje v obchodě zastavil alarm, muž vzteky rozmlátil bezpečnostní rám

Incident se odehrál v neděli, řádění agresivního muže natočil některý ze zákazníků.



„Muž v prodejně nejdřív vzal z regálu nabíječku či holicí strojky a ty uschoval do přinesené tašky. Pak prošel přes pokladnu, aniž by za zboží zaplatil. Odcizené zboží si odložil před vstupem do obchodního domu a s prázdnou taškou se do něj vrátil,“ popsal krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Tentokrát si lapka nachystal do tašky několik lahví alkoholu, uzeniny či čokoládu a znovu se pokusil odejít bez placení. Podruhé už mu to ale nevyšlo.

„Tentokrát na odcizené věci zareagovala bezpečnostní brána určená k ochraně zboží, která spustila alarm, tím přivolala pracovníky prodejny a následně se uzavřely dveře. Muž, který tak nemohl prodejnu opustit a neustále vulgárně nadával, poté ve vzteku bezpečnostní bránu poničil. Způsobil škodu přibližně 11 tisíc korun,“ uvedl Kopřiva.

Policejní hlídka pak sedmatřicetiletého muže z Aše, který nekradl poprvé, zadržela a odvezla na služebnu k výslechu. Policisté mu také udělali testy na alkohol a drogy, oba byly negativní. Soudce poslal pachatele do vazby.

Muž se nyní zpovídá nejen z krádeže, ale i z výtržnictví a poškození cizí věci. Hrozí mu za to až osm let vězení, neboť se činu dopustil v době nouzového stavu.