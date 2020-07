Zloděj si dal před krádeží sprchu, na místě nechal mokrý ručník

Třiadvacetiletý muž ze Sokolova nejdřív ukradl v obchodním domě toaletní vodu a nádobí. Pak si začal vybírat různá další místa, jeho pozornost například přilákaly různé bary, areály, ale také garáž a sportovní centrum.



„Jednoho z osmi případů se dopustil koncem června v Sokolově. Poté, co přelezl vysoký plot u rodinného domu, vnikl do garáže, která je součástí obydí. Po prohledání odcizil motorkářské oblečení s přilbou, a způsobil tím majiteli škodu za bezmála 20 tisíc korun,“ uvedla krajská policejní mluvčí Eva Valtová.

Hned druhý den se pachatel brzy ráno vydal krást do jednoho areálu v Sokolově. Nejdřív ale zavítal do šaten pro zaměstnance, aby stihl ranní hygienu. Ze skříněk pracovníků si vzal hygienické potřeby a dal si sprchu a vyčistil si zuby. To ho nakonec prozradilo, neboť na místě nechal své stopy na mokrém ručníku, kartáčku i na nedopalku cigarety.

„Potom, co se vysprchoval, vzal obviněný muž jízdní horské kolo, několik kusů energetických drinků a ze zaparkovaného automobilu klíče. Poškozené společnosti tím způsobil škodu ve výši kolem 30 tisíc korun,“ řekla Valtová.

Naposledy zloděj řádil v Chodově. Tam si vyhlédl sportovní centrum. Všechno prohledal a pak si odnesl dvě pokladny s hotovostí, elektroniku a na čtyři desítky proteinových tyčinek, vše za 21 tisíc korun. Celkem napáchal ve všech osmi případech stotisícovou škodu.

Muž nebyl v páchání trestné činnosti žádným nováčkem, už v minulosti ho za majetkové delikty poslal soud do vězení. Nyní mu za krádež a porušování domovní svobody hrozí vysoký trest, a sice až osmiletý. Dopustil se jich totiž při nouzovém stavu. Soudce muže poslal do vazby.