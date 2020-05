Nemocnice se začínají vracet k normálu, musejí dohnat plánované operace

„Už teď můžeme říct, že veškeré plánované operace do konce tohoto roku nestihneme,“ potvrdil Vladislav Podracký, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice.



Jejím primárním úkolem je podle něj akutní péče. „To ovlivňuje i strukturu výkonů. Čekací doby tak mohou být delší než například u specializovaných klinik,“ řekl mluvčí. Na totální endoprotézu tak pacienti mohou v krajské nemocnici čekat až 15 měsíců.

V nadcházejících týdnech v nemocnicích v Chebu a Karlových Varech obnoví standardní výkony. „Není to ale jednoduché. Paradoxně je podstatně snazší nemocnici zavřít, než ji znovu rozjet. V průběhu tohoto a příštího týdne připravíme kroky, které normální provoz obnoví,“ naznačil mluvčí.

Na lékařích nyní bude určit pořadí odložených výkonů. „Musejí rozhodnout, zda posun operace nehraje ve stavu pacienta žádnou roli, nebo zda naopak další odklad ohrozí jeho život,“ popsal situaci Podracký.

S obdobnými problémy se potýkají i v nemocnicích v Sokolově a Ostrově, které patří do sítě zdravotnických zařízení Penta Hospitals. „Pro obě připravujeme metodický plán uvolňování krizových opatření,“ uvedla jejich mluvčí Markéta Singerová.

Standardní chod by se podle jejího odhadu mohl za určitých podmínek obnovit už od 25. května. V době koronavirové krize a nouzových opatření vlády podle zkušeností ze Sokolova výrazně klesl i počet lidí, kteří vyhledali ambulantní služby. „V době nejkritičtější situace prošlo triážovým stanem řekněme 80 pacientů za den. V současné době i 1 500,“ konstatovala mluvčí.

To s sebou nese i nutnost upravovat provoz ambulancí tak, aby se v čekárnách zbytečně neshromažďovali pacienti. „S tím se budeme muset naučit pracovat,“ řekla Singerová.

I v Sokolově a Ostrově museli kvůli koronavirové krizi odsunout řadu plánovaných operací. Jak dlouho bude trvat jejich vyřízení, si mluvčí zatím netroufá odhadnout. „Aktuálně obvoláváme pacienty, kterým jsme plánovaný zákrok odložili. Jejich případy musíme vyřešit prioritně. Ostatní výkony se posouvají v čase,“ doplnila mluvčí nemocnic v Sokolově a Ostrově.

Vedle roušek jsou jedním z nejviditelnějších symbolů koronavirové krize už zmiňované triážové stany před vstupy do nemocnic. Tedy stany, skrze které musel projít do objektu nemocnic každý pacient. Jejich odstranění úzce navazuje na vývoj epidemiologické situace a rozhodnou o tom hygienici.

„Jsou opatření, o kterých rozhodovaly jednotlivé nemocnice, a ta, která nařídilo ministerstvo zdravotnictví, případně hygienici. Vedle triážových stanů k nim patří například zákaz návštěv. To jsou věci, které neovlivníme,“ řekl Vladislav Podracký.

I v tomto ohledu se ale zřejmě v nejbližší budoucnosti situace změní. „Předpoklad je, že by triážové stany mohly zmizet 25. května,“ potvrdil mluvčí Karlovarské krajské nemocnice.

Zcela bez kontroly by ovšem pacienti v krajské nemocnici nezůstali. Měření teploty, které je jednou z procedur při vstupu do budovy, by měly po zrušení triážových stanů podle Podrackého zajistit termokamery.