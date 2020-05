Provoz v chebské nemocnici se po plošné dezinfekci vrací do normálu

Většina oddělení obnoví normální chod o víkendu, zbývající s výjimkou intenzivní péče, na počátku příštího týdne.



Vedení se snažilo otevřít nemocnici v co nejkratším čase. „V některých ohledech jsme však limitovaní technicky. Poté, co hasiči vydezinfikovali všechny objekty, je nutné nejen zajistit úklid jednotlivých oddělení, ale také postupně vyzkoušet veškeré přístrojové vybavení, zda je plně funkční,“ vysvětlila Samáková.

Někde jen v omezeném provozu

V sobotu pracovníci nemocnice obnovili kompletní ambulantní provoz. Jedou interní, chirurgická, gynekologická i pediatrická ambulance. V plném provozu je lůžková péče na onkologii, zatím v omezeném rozsahu i lůžka na chirurgickém a interním oddělení. „Předpokládáme, že do pondělí by mělo provoz zahájit i lůžkové gynekologické a dětské oddělení,“ doplnil mluvčí nemocnice Vladislav Podracký.

Všichni zaměstnanci, kteří se po krátké odstávce vracejí do práce, mají negativní test na onemocnění covid-19. Plošné testování zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků naštěstí výrazně neoslabilo personální stav. Ze 470 testovaných zaměstnanců bylo na covid-19 pozitivních sedm lidí.

Vedení nemocnice přijalo opatření, aby se neopakovala situace, do které se zdravotnické oddělení dostalo. „Budeme stále testovat všechny pacienty, kteří budou do nemocnice přijímáni. Do doby, než bude potvrzena jejich negativita, budou umístěni na samostatných pokojích. Znovu budou přetestováni po pěti dnech hospitalizace,“ popsal postup Martin Krušina, ředitel chebské nemocnice.

Virus se objevil i u zaměstnanců

Chebská nemocnice byla dočasně uzavřena poté, co zde hygienici minulý týden zaznamenali skokově zvýšený výskyt koronaviru. Ten se objevil u několika zaměstnanců i pacientů. Veškerá pracoviště nemocnice prošla plošnou dezinfekcí, o kterou se ve čtvrtek postarali specialisté Hasičského záchranného sboru. Příčina infekce a okolnosti jejího rozšíření jsou v současné době v šetření.