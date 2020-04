Lidé se mohou nechat v karlovarské nemocnici za tři tisíce otestovat sami

„V tuto chvíli se snažíme zajistit potřebné množství materiálu, abychom byli schopni pokrýt co největší část potřeby,“ uvedl včera mluvčí nemocnice Vladislav Podracký.



Zájemci o testování se musejí na odběrové místo karlovarské nemocnice objednat předem, a to od pondělí až do soboty v rozmezí od 8 do 10 hodin, na čísle 602 956 681. Dostanou stanovený den a hodinu.

Samotné testování se uskuteční od pondělí do soboty v době od 12 do 14 hodin a v neděli v době od 8 do 12 hodin. Výsledek testu bude 48 hodin po odběru a lidé si jej musejí vyzvednout osobně v laboratoři na adrese Bezručova 1098/10, Karlovy Vary, a to od pondělí do pátku v době od 8 do 15 hod. Předložit musejí doklady totožnosti.

Při udělení souhlasu pacienta na odběrovém místě lze podle Podrackého výsledek poslat na jím uvedený email. Formulář získá samoplátce na odběrovém místě. Pokud bude výsledek testu pozitivní, ozvou se samoplátci krajští epidemiologové. V tomto případě nemají lidé jezdit osobně do laboratoře ani na odběrné místo.

V případě negativního výsledku dostanou potvrzení o bezinfekčnosti, které si přivezou s sebou s výsledkem testu z laboratoře. Potvrdí jej odběrové místo v areálu nemocnice od pondělí do soboty od 11.30 do 13 hodin. Potvrzení si lze také stáhnout na webu ministerstva zdravotnictví.