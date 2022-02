Kněze obviněného kvůli uříznutí varlete muži postavila církev mimo službu

„Nesmí vysluhovat žádné svátosti. Dále byl odvolán ze všech funkcí, které v rámci naší kanonie zastával. Soud rozhodl, že je pod dozorem probačního úředníka. Do budoucna podstoupí různá vyšetření,“ napsali zástupci církve v prohlášení.

Událost se stala loni v létě na Chebsku. Podle informací iDNES.cz se kněz poznal na internetu s mužem z obce Tři Sekery, kde si psali ve skupině lidí vyznávajících extrémní sadismus. Tam se také domluvili na schůzce. Pětatřicetiletý kněz na ni přijel do malé obce na Chebsku z Pelhřimova.

Při schůzce pak kněz uřízl bez jakéhokoli umrtvení muži jedno varle. Nelegální zákrok pojali jako součást drsných praktik vedoucích k jejich uspokojení.

Po devíti dnech od zákroku se ovšem zraněnému muži přitížilo a skončil v karlovarské nemocnici s rozsáhlým zánětem genitálií. Kvůli podezření, že zdravotní potíže způsobil neodborný zásah, zdravotníci kontaktovali policii.

Ta podle mluvčí Kateřiny Peškové kněze obvinila z neoprávněného odebrání tkání a orgánů, za které mu hrozí až osmileté vězení.

„Byli jsme v šoku,“ píšou představitelé církve

„Když se objevilo obvinění našeho spolubratra, byli jsme mnozí v šoku a zmateni. Nikdo z nás nic takového nečekal a nebyl na něco takového připravený,“ píší zástupci církve v prohlášení k případu.

S policií jsou její představitelé připraveni spolupracovat. Po skončení vyšetřování chtějí vyvodit důsledky.

„Pokud by se obvinění potvrdila, proběhne vedle světského také církevní proces. Chceme také poskytnout podporu obviněnému spolubratrovi, aby unesl tento čas, a pokud se prokáže jeho vina, aby byl schopen nést důsledky svého jednání a jít cestou pokání. Pokud by se ukázal opak, jsme mu připraveni být oporou při návratu do normálního života,“ uvedla církev.

Církev se za svého kněze zaručila u soudu. Díky příslibu, že na obviněného muže dohlédne, neskončil nakonec ve vazbě.

„Náš spolubratr není obviněn z toho, že by kohokoliv zneužil - není obviněn ze žádného trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti,“ napsala církev v prohlášení.