Zvířecí záchranáři mají napilno, našli domov i pro malého mývala

„Malou veverku našli lidé pod stromem v Aši. Mládě bylo ještě slepé, staré nanejvýš tři týdny, museli jsme jej krmit mlékem každé dvě hodiny,“ popsal vedoucí záchranné stanice Zdeněk Soukup jeden z posledních přírůstků.

Jenže veverka krmená lidskou rukou by si na člověka zvykla, a to by ji odsoudilo k životu v zajetí. Tmavě hnědý veverčák s pruhem oranžové srsti na bříšku, kterého ve stanici pracovně pojmenovali Max, proto brzy putoval do záchranné stanice Pinky, která se na veverky specializuje.

„Ve společnosti party stejně starých veverek tu vyrůstá i náš Max. A má se výborně. Až to bude možné, bude vypuštěn do volné přírody,“ řekl Zdeněk Soukup.

Mladí rorýsi se připojili k hejnu

Do stanice se dostali i malí rorýsi. Celkem jich tu měli sedm. „Jednou sem lidé přivezli spadlé hnízdo se třemi sourozenci, zbytek přišel vždy po jednom z nejrůznějších koutů lokality. Krmili jsme je speciální kaší a nachytaným hmyzem. Jakmile byli v dobré kondici, zkusili jsme je vypustit. Našli jsme vyšší budovu, kde v okolí lítali dospělí rorýsi, a postupně jednomu po druhém nabídli svobodu. Mladí bez problémů z ruky vzlétli a připojili se k hejnu. Že se nám je podařilo odchovat a povedlo rozlítat, to považuji za velký úspěch a možná až husarský kousek,“ řekl Soukup a přidal historku, jak se před nedávnem vydali pro netopýry přímo do jednoho z ašských bytů.

Do pátého patra se okřídlení savci dostali navečer otevřenou ventilačkou. „Majitelka si ráno myslela, že už vylítali ven, ale pozdě odpoledne, když se začali probouzet, škrábat a pískat, volala celá vyděšená hasiče. Ti oslovili nás. Když jsme přijeli, zjistili jsme, že jsou zalezlí za palubkami. Obložení stropu bylo nutné rozebrat. Patnáct netopýrů jsme vypustili okamžitě, dva později,“ konstatoval Soukup s tím, že právě v tuto dobu začínají netopýři migrovat.

Na trasách, kudy létají, by měli mít lidé zajištěná okna sítěmi. „Jakmile se dovnitř dostane jeden, zavolá si k sobě další a za chvíli je uvnitř celá skupina. Pokud už jsou v bytě, doporučuji zavolat záchrannou stanici na čísle 731 824 390. My přijedeme a netopýry vysvobodíme. Pokud jsou zranění, zajistíme jim ošetření,“ nastínil Soukup.

Mýval skončil v kroužku chovatelů

Ve stanici na Soosu už odchovali i mládě mývala. Toho našli na silnici ašští policisté. „Mohlo mít odhadem tak tři až čtyři týdny, bylo ještě plně na mléce. Měli jsme ho tu asi měsíc a půl. Protože u tohoto invazivního druhu vypuštění do přírody nepřichází v úvahu, mládě absolvovalo socializaci přímo v rodině kolegyně. Dnes je z něj ochočený mazlíček a parťák, který žije v Domě dětí a mládeže Sokolov. Starají se tu o něj děti z chovatelského kroužku,“ dodal Zdeněk Soukup.