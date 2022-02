Z domu dětí se kvůli stavbě přírodovědného centra stal skleník i voliéra

Vzácné vzrostlé citroníky a pomerančovníky spolu s dalšími subtropickými rostlinami přežívají ve vyhřívaném fóliovníku na zahradě. Část slepé chodby slouží jako prozatímní domov pro papoušky.

„Dům dětí se zazelenal, všude máme rostliny ze skleníků. Jen zalít je trvá někdy celý den. Doufáme, že všechny přežijí do doby, než je budeme moci přestěhovat do nových prostor přírodovědného centra. To už v současné době dostává svou podobu. Hrubá stavba je hotová, uvnitř se pracuje na rozvodech elektřiny, vody a kanalizace, takže si dokážeme představit, jak bude nové centrum vypadat. A moc se všichni těšíme,“ uvedl ředitel Domu dětí a mládeže Sova Cheb Miroslav Šverdík.

V současné době podle něj probíhají výběrová řízení na nová terária a další vybavení přírodovědného centra. Práce by měly být hotové v dubnu, podle odhadu ředitele se velké stěhování zvířat a rostlin uskuteční v červnu.

Na stavbu za necelých 40 milionů korun se městu podařilo získat dotaci přibližně 18 milionů.

„Výhodou je, že centrum bude téměř soběstačné. Bude mít vlastní solární elektrárnu, retenční nádrž na vodu, kterou se chystáme využívat například na zalévání rostlin, a vytápět budeme celý objekt tepelnými čerpadly,“ řekl ředitel Šverdík.

„Vzniká tu plnohodnotný výukový prostor pro botaniku, zoologii a další přírodovědné obory. Ve skleníku bude subtropická i tropická část, plánujeme sem přesunout v podstatě celou teraristiku, děti i zvířata tak budou mít větší komfort. Terária budou větší a budou mít lepší přístup, aby z nich děti mohly ochočená zvířata snáze vyjmout a lépe o ně pečovat. V uvolněné místnosti hlavní budovy chceme vytvořit novou učebnu, pravděpodobně pro 3D tisk a robotiku,“ nastínil Miroslav Šverdík s tím, že dům dětí tak díky tomu bude moci nabídnout nové aktivity, a to i takové, které tu dosud nebyly.

„Jsme rádi, že se do projektu město pustilo a že se jej daří realizovat. Pro spoustu dětí je to šance, jak se dozvědět víc o přírodě, zvířatech, obnovitelných zdrojích. Některé se pak oborům, ke kterým tady u nás přičichnou, později věnují profesionálně,“ předeslal ředitel Šverdík.

Jako jedni z prvních se do nového domova přestěhují zřejmě papoušci, kteří jsou na chodbě velmi hluční. „Řvou jako na lesy,“ potvrdil Tomáš, který ve vestibulu čekal na kamaráda.

Zpět poputují také tropické rostliny, které přes zimu musely prostředí skleníků vyměnit za parapety oken a stojany na chodbách hlavní budovy. Přesun čeká i více než tři desetiletí staré citrusy. „Doufám, že to přežijí. Mnohé z nich patří k vzácným odrůdám, které se u nás jen tak nevidí. Jsou takovou naší raritou. Ve skleníku máme také fíkovníky, rostl a plodil tu i banánovník,“ popsal ředitel Šverdík.

Podle jeho slov budou v novém centru i učebny. Využijí je například včelaři, citrusáři nebo kaktusáři. Dopoledne pak prostory poslouží pro výuku dětí z mateřských i základních škol, například při hodinách přírodovědy. Do budoucna se plánuje, že by se zde mohli učit i středoškoláci.