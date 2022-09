Obce se bojí větších investic, počkat musí kanalizace i oprava silnic

„Pro nás jsou dotace klíčové. Už roky máme vydané povolení na stavbu kanalizace v Paliči. Zastupitelé ale vzhledem k velkým nákladům odhlasovali, že bez dotace se do této akce pouštět nebudeme, a tak projekt stojí,“ uvádí starosta Lipové Vladimír Duda.

Místostarosta Petr Klír připustil, že obec by mohla v Paliči stavět z vlastních prostředků. „Ale přišli bychom o většinu rezerv, které si obec naspořila. Doplatili by na to lidé v ostatních částech našeho správního území. Nezbylo by na rozvoj ani na kulturu,“ upozorňuje Petr Klír s tím, že pod Lipovou spadá dalších deset okolních obcí.

Podle jeho slov se Lipová snaží situaci řešit tím, že lidem poskytuje příspěvek na vybudování domovních čističek. „Inspirovali jsme se v jiných částech republiky, kde to řeší podobně. U nás nabízíme k tomu účelu dotaci až 80 tisíc korun z obecního rozpočtu.“

Lipová má před sebou řadu dalších velkých projektů, na které by potřebovala dotace. Miliony budou stát například opravy místních komunikací, které jsou dosud v majetku státu.

„Silnice jsou v hrozném stavu a lidem to vadí. Protože stát do oprav neinvestuje, požádali jsme o jejich převod. Jenže dokud nebudou v majetku obce, opravit je nemůžeme. Není možné investovat do cizího majetku. A i tady budeme spoléhat na dotace,“ vysvětluje místostarosta Klír a dodává, že v současné době má pro Lipovou prioritu zajištění dodávek pitné vody.

Vydatný vrt posílí dva obecní vodovody

Obec má před sebou například stavbu vodovodu v Dolních Lažanech, kde lidé s nedostatkem pitné vody dlouhodobě bojují. Radnice proto nechala zhotovit vrt, jehož vydatnost je taková, že v budoucnu posílí i zdroj vody pro vodovod v Lipové, který je na hranici své vydatnosti.

„Kromě Stebnice, Horních a Dolních Lažan máme vodovody ve všech našich obcích a z velké části jsou ve vlastnictví obce. Díky tomu lidé platí za kubík vodného dvacet korun,“ přibližuje starosta Duda s tím, že rozdíl mezi cenou vody pro obyvatele a celkovými náklady na provoz vodovodů hradí obec Lipová ze svého rozpočtu.

Problém je ale s vodovodem v Paliči. „Sedm desítek let staré zařízení patří soukromému vlastníkovi, který ale nemá oprávnění jej provozovat. Navíc je vodovod v takovém stavu, že bude potřebovat kompletní rekonstrukci,“ doplňuje Duda.

Jdou po každé vypsané dotace

Investice bez dotací si nedokážou představit ani v Odravě. „Jdeme po každé vypsané dotaci. Pro nás jsou životně důležité,“ potvrzuje tamní starostka Alžběta Derahová.

„Bez dotací neopravíme silnice, nevybudujeme kanalizaci ani vodovod. Jenže se obávám, že přichází doba, kdy bude taková podpora velmi těžko dosažitelná. Už teď se stává, že stát vypíše dotaci, my uspějeme, ale pak dostaneme zprávu, že nejsou peníze. Zažili jsme to, když jsme chtěli dělat revitalizaci návsi na Potočišti,“ konstatuje starostka Derahová.

Dotace jsou důležité i pro města. Příkladem může být Aš, která už roky řeší kanalizaci a vodovod v Doubravě, Kopaninách a Mokřinách.

„Jsou to tak obrovské částky, že bez dotací je nejsme schopni z rozpočtu pokrýt. Řešíme to alespoň tím, že přispíváme lidem na studny a na vybudování čističek odpadních vod, na vybudování tříkomorového septiku s dalším stupněm čištění nebo na stavbu bezodtokové jímky,“ doplnil mluvčí Aše Milan Vrbata.