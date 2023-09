Letní festivalová sezona se vydařila, vybraly se i peníze na dobrou věc

Zatím vybrali téměř 320 tisíc korun. Akce však ještě zdaleka nekončí. „Naším cílem je vybrat půl milionu korun. Věřím, že se nám to do konce roku podaří,“ naznačil Suchan termín, dokdy budou moci lidé naladění na charitativní notu přispívat na dobrou věc. Sbírka Pomáhej na hudebních vlnách se rozjela letos v květnu.

„Na každé akci jsou kasičky, prodáváme placky, lidé případně mohou přispět rovněž bezhotovostním převodem pomocí QR kódu,“ konstatoval promotér agentury Vlny. Do sbírky se zapojila i slavná jména, jako je Lucie Bílá, kapely Traktor či Dymytry, organizátoři mají přislíbený příspěvek také od Olympicu či Čechomoru. Sbírka přinesla i dojemné momenty.

Dražba vstupenek plná emocí

„V ranní show rádia Kiss jsme dražili čtyři vstupenky na dvě akce v Lokti a Mikulově. Prodaly se za 70 tisíc korun. Byl to zážitek, rozplakal i moderátory rádia. Já poslouchal cestou do Prahy a taky jsem zadržoval slzy. Do vysílání volal šofér kamionu, podle hlasu tvrďák. Prý se při ranní show směje, ale tentokrát plakal,“ vzpomínal Suchan.

Výtěžek sbírky v plné výši její organizátor v lednu rovným dílem rozdělí mezi rodiny čtyř hendikepovaných dětí. Zároveň od 1. ledna 2024 rozjede novou. „Chceme ze sbírky udělat tradici. Vybereme pro ni ale jiné děti,“ poznamenal Suchan.

Hraje se dál, ale v „Liďáku“

Promotér se připravuje na závěr sezony akcí pod širým nebem. Ta poslední se v loketském amfiteátru uskuteční v sobotu 9. září. Bude jí párty rádia FM Plus, na které se představí tuzemští interpreti jako Pokáč, Lenny či Helena Zeťová. Definitivní tečku za open air sezonou ovšem udělají až karlovarské oslavy UNESCO, které se koná 28. září.

S koncem venkovních koncertů se rozjíždějí i akce pod střechou Lidového domu ve Staré Roli. První se uskuteční už v pátek 8. září a zahrají na ní kapely Meat Mincer, Coda a Komunál. Do konce roku se mohou příznivci těšit ještě například na MIG 21, Krucipüsk, Wohnout či oblíbenou show Na stojáka.

Příští rok se první akce v loketském amfiteátru uskuteční o víkendu 24. a 25. května. Pod hrad v tomto termínu zavítá tradiční Beatová síň slávy. „Zajímavostí roku 2024 bude projekt Janka Ledeckého, který si pozval jako hosta Ivana Hlase. Oba zahrají za doprovodu karlovarských symfoniků,“ dodal Vladimír Suchan.