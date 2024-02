Rekonstrukce dominikánského kláštera v Chebu začne už letos opravou krovů

„V souvislosti s chystanou kompletní opravou této památky bylo třeba nejprve zjistit její skutečný stav. Vyšlo najevo, že krov je poškozený a bude nutné jej urychleně opravit. To je první velká investice do objektu,“ řekl místostarosta Pavel Pagáč.

Práce skončí v listopadu. Po přestavbě bude bývalý klášter sloužit umělecké škole, která se potýká s nedostatkem místa.

„Dohodli jsme se s generálním projektantem, že bude co nejméně zasahovat do stavebně technického řešení budovy. Chceme tak dosáhnout toho, aby rekonstrukce byla co nejlevnější. Vše průběžně konzultujeme s památkáři,“ uvedl starosta Jan Vrba. Podotkl, že ačkoli náklady patrně přesáhnou částku sto milionů korun, dotaci se zřejmě městu Cheb získat nepodaří.

„Projekt v sobě kombinuje opravu kulturní památky a její přestavbu na školské zařízení. A to zřejmě bude problém, protože dotace na tyto záležitosti fungují každá v jiném režimu. Snad získáme alespoň nějakou dílčí podporu, třeba na vybavení umělecké školy. Rádi bychom využili peníze z programu regenerace městských památkových zón a rezervací,“ vysvětlil starosta.

Kompletní rekonstrukce bývalého dominikánského kláštera, který je už několik let nevyužívaný a budova je prázdná, by měla trvat odhadem dva roky. Teprve po jejím dokončení by se do zrenovovaného komplexu mohli přestěhoval mladí umělci.