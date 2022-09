Cheb opraví bývalý klášter, pak najde využití. Nabízí se umělecká škola

„Do této doby mohou projekční týmy předkládat své nabídky. V soutěži máme v podstatě jen dvě kritéria. Tím prvním je nabídková cena, druhým zkušenosti projektanta s rekonstrukcemi takových objektů,“ uvedl chebský místostarosta Ladislav Hrubý s tím, že město nebude zveřejňovat předpokládanou cenu zakázky.

„Jde o to připravit všechny typy projektové dokumentace pro stavební řízení i pro samotné provedení stavby. Předpokládáme, že projekční práce budou trvat poměrně dlouho, nejspíš do jara roku 2024. V průběhu tohoto roku by pak bylo možné vybrat zhotovitele a začít s prací. Hotovo by mohlo být v létě 2026,“ načrtnul harmonogram Hrubý.

Bývalý dominikánský klášter, někdejší kulturní a společenské středisko Chebu, je řadu let minimálně využívaný. Loni se odsud museli odstěhovat poslední nájemníci. Stopku využívání kláštera vystavil znalecký posudek, podle kterého je elektroinstalace historického komplexu ve velmi špatném stavu.

A to není jediný problém, rekonstrukce bude muset být kompletní. Podle předpokladů bude stát stovky milionů korun. „To ale ve finančních možnostech města není. Spoléháme proto na dotace. Musíme udělat všechny kroky, abychom byli na případný dotační titul připraveni,“ řekl už dříve Hrubý.

Teprve po opravách bude možné pro historický komplex hledat jiné využití. Jednou z možností je, že jej získá chebská umělecká škola, které jsou stávající prostory v Židovské ulici těsné. V budově dominikánského kláštera je k dispozici několik sálů, prostory, které by mohly sloužit jako učebny, i oddělené místnosti pro výuku hry na hudební nástroje.

Historický unikát

Klášter v Kamenné ulici patří k nejstarším budovám ve městě. První písemná zmínka o dominikánském kostele sv. Václava v Chebu se objevuje v roce 1296.

Kazatelský řád dominikánů dokončil stavbu konventu a kostela v první čtvrtině 14. století. Během třicetileté války se kostel změnil v ruinu, část kláštera se zřítila. Pozdější barokní přestavba zcela změnila základní stavební dispozici. První část stavby pravděpodobně vedl ještě chebský pevnostní stavitel Abraham Leuthner.

Po vykoupení a demolici dalších domů v Kamenné ulici byla celá stavba dokončena Andreasem Burglerem v roce 1720. V dolním, severním křídle dvoupatrové budovy se nacházela hospodářská část s pivovarem a sladovnou, východní trakt k hlavní ulici a úzké křídlo podél Dominikánské uličky bylo určeno pro cely bratří. Klášterní ambit uzavírala do dvora vedoucí kuchyně a velký refektář, neboli společná jídelna, který byl během válečných událostí využíván jako lazaret.

Po roce 1945 se majitelem kláštera stal stát, který jej interiérově upravil do podoby úřednického sídla. Sály sloužily pro pořádání plesů a zábav. Z původního vybavení kláštera se nedochovalo nic. Po zrušení dominikánského konventu v Chebu bylo celé zařízení převezeno v roce 1936 do Plzně.

O kdysi bohaté klášterní knihovně a archivu svědčí dochovaná nástropní freska v sále bývalé knihovny, zobrazující v iluzionisticky pojaté perspektivě centrálního motivu krále Davida a královnu ze Sáby.