Památky otevřou své dveře dokořán, k vidění bude i zrekonstruovaná Sparkasse

Otevřené památky v Karlovarském kraji KARLOVY VARY

* Císařské lázně (Lázně I) - Karlovy Vary 16. 9. od 10.00 do 18.00

* Městská spořitelna - Sparkasse Karlovy Vary 17. 9. od 10.00 do 16.00 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

* Císařský salonek na nádraží v Mariánských Lázních 15. - 17. 9. ve vybraných časech

* Městské muzeum Mariánské Lázně 16. 9. od 9.30 do 17.30

* Hlavní kolonáda Mariánské Lázně 1. 9. až 30. 9. do 23.55 OSTROV

* Galerie umění Karlovy Vary - Letohrádek Ostrov 16. 9. od 15.00 do 22.00

* Klášterní areál 16. 9. od 10.00 do 18.00

* Kostel sv. Jakuba Většího 16. 9. od 16.00 do 18.00

* Kostel sv. Michaela archanděla a Panny Marie Věrné 16. 9. od 18.30 do 19.00

* Stará radnice 16. 9. od 10.00 do 16.00

* Zámek 16. 9. od 9.30 do 17.00 LOKET

* Hrad Loket 17. 9. od 17.00 do 19.00 Seznam všech památek otevřených v Karlovarském kraji najdete na Odkaz