Secesní budova bývalé Sparkasse bude žít filmovým festivalem po celý rok

Už příští rok se má v objektu objevit unikátní kolekce fotografií významných návštěvníků festivalu slovenského fotografa Tona Stana. „Změna záměru pramení z důstojnosti prostředí. Naše úvahy směřovaly k využití, které by podtrhovalo výjimečný charakter budovy,“ uvedl Daniel Malish, zástupce vlastníka Sparkasse, společnosti BTL.

Vizí je, že život do budovy může přinést například kavárna. „Její zřízení by si určitě vyžádalo drobné stavební úpravy. Ale rekonstrukci jako takovou minulý majitel provedl na jedničku,“ řekl Malish.

Podle Kryštofa Muchy, výkonného ředitele Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, se organizační tým už delší dobu zabýval možností objekt využít.

O ekonomice se vede debata

První vlaštovkou byl loňský koncert v rámci podzimní akce Variace. „Problém je, že festivalem město žije pouze deset dní v roce. Po jeho zbytek prakticky v Karlových Varech zastoupený není,“ řekl Kryštof Mucha.

Nabídka majitele společnosti BTL, který je významným filantropem a také příznivcem filmového festivalu, tak přišla jeho organizátorům vhod.

„Vize spolupráce se zatím vyvíjí. Podmínkou, jíž majitel má, je, aby si objekt na sebe vydělal,“ naznačil Kryštof Mucha. „Ekonomika projektu je ale zatím stále předmětem diskuze,“ dodal.

Své umělecké projekty chce do Sparkasse umístit i J&T Banka. Její zástupkyně Štěpánka Veselská řekla, že chtějí do Karlových Varů zvát umělce, jejichž tvorbu by ovlivnilo samotné město.

Řada možností pro využití

Tomu je nakloněna i jeho primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. „Nápad vytvořit ze Sparkasse umělecké centrum a propojit objekt s filmovým festivalem je skvělý,“ konstatovala primátorka. Společně s nedávno otevřenými Císařskými lázněmi by tak podle ní v lázeňském centru Karlových Varů vzniklo unikátní kulturní propojení.

I samo město Karlovy Vary už zrekonstruovaný objekt Sparkasse využilo například na jaře při zahájení letošní lázeňské sezony. „Je to opravdu ojedinělý prostor,“ vyjádřila se primátorka. „Dokázala bych si představit, že bychom tu jako město mohli uspořádat i jiné akce,“ dodala Andrea Pfeffer Ferklová.

Kromě budovy bývalé Sparkasse se v Karlových Varech podařilo v uplynulých letech opravit další významné secesní objekty. Především pak Císařské lázně a Národní dům - Grandhotel Ambassador.