Regulací heren přicházejí města o miliony. Rád je oželím, říká starosta

Například v Chebu mezi lety 2017 a 2018 klesl příjem do městského rozpočtu z hazardu takřka o 20 milionů korun. Starosta Antonín Jalovec však nelituje, že se město do jeho regulace pustilo. „Tyto peníze v rozpočtu rád oželím,“ konstatoval Jalovec. „Jsou to peníze vydělané mnohdy na tragédiích lidí,“ vysvětlil svůj přístup.

Cheb začal s regulací hazardu v roce 2011, kdy upravil provozní dobu heren na čas mezi 9. a 17. hodinou. „V té době na území města fungovalo 80 provozoven,“ uvedla mluvčí radnice Simona Liptáková. Za tři roky se jejich počet snížil na něco málo přes dvacet.

K razantnímu kroku pak vedení města přistoupilo v prosinci loňského roku, kdy regulační vyhláškou vytlačil herny mimo centrum města na Svatý Kříž. „K tomuto kroku jsme směřovali dlouhodobě. V dané lokalitě nám hazard vadí minimálně. Je to přijatelný definitivní stav,“ doplnil starosta Jalovec.

Výši příjmů do městských kas ovšem vedle snah radnic ovlivňuje i přirozený vývoj hazardu. Ten i kvůli restrikcím ze strany státu neprosperuje zdaleka tak dobře jako před několika lety. Povinnost registrovat se před usednutím k hracímu automatu výrazně ovlivnila počty lidí v hernách. Jejich provozovatelé pak sami zvažují, zda v byznysu dál pokračovat.

Vývoj příjmů z hazardu Karlovy Vary

2017 67,111 milionu Kč

2018 40,530 milionu Kč

2017 45,291 milionu Kč

2018 25,701 milionu Kč

2017 47 milionů Kč

2018 35 milionů Kč



To je i případ Karlových Varů, kde aktuálně radní řešili žádost jedné z největších českých společností zaměřených na hazardní hry o zrušení dvou provozoven – herny a kasina v jednom z pětihvězdičkových karlovarských hotelů. Obě jsou na adresách, na nichž je povoleno provozovat hazardní hry.

„Majitel hotelu ovšem radnici požádal, zda může kasino v hotelu pokračovat. Pokud si sežene nového provozovatele, pokračovat může,“ konstatoval karlovarský radní Tomáš Trtek.

Zdůraznil ale, že jakákoliv úprava obecně závazné vyhlášky omezující hazard v lázeňském městě není na stole. Její aktuální znění je z loňského roku. „Stanovuje 24 adres, na kterých lze hazardní hry provozovat. U některých už ale bylo ohlášeno uzavření provozovny,“ upřesnil Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu.

Seznam podle něj zastupitelstvo aktualizuje obvykle na prosincovém zasedání. „Dá se očekávat, že se letos opět zkrátí,“ naznačil. Vedle čtyřiadvaceti povolených heren v Karlových Varech fungují také tři provozovny, které byly povoleny ještě ve „starém“ režimu. Platnost jejich dlouhodobého povolení ale pozvolna končí.

I Sokolov má vyhlášku, která hazard reguluje. „Omezuje se v ní jak provozní doba, tak místa, na kterých mohou být sázkové hry, loterie a podobné hry provozovány,“ řekl mluvčí radnice Vladimír Meluzín.

V současné době je v Sokolově 15 heren a tři kasina. Jejich počet se dále nerozšiřuje. I Sokolovští podle mluvčího pocítili pokles příjmů. „V letošním roce zaostávají příjmy z hazardu v porovnání se stejným obdobím loňského roku o 4,7 milionu,“ dodal Meluzín.