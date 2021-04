Chceme školu bez podmínek. Děti opět kreslily, jak se cítí po roce doma

V březnu, kdy bylo cílem happeningu upozornit vládu, že děti jsou absolutní prioritou a je třeba po roce distanční výuky neutěšenou situaci řešit, se akce zúčastnily desítky dětí a večer se z provázků mezi stromy posbíralo více než čtyřicet obrázků.

„Všechny jsem je poslala panu premiérovi, aby i on na vlastní oči viděl, jak se děti doopravdy cítí a co prožívají. Dodnes mi neodpověděl,“ říká jedna z organizátorek happeningu Martina Šilhánová.



Sama má tři děti a se dvěma z nich momentálně prožívá povinné testování ve škole. „Trápí mě to. Netuším, zdali to má vůbec nějaký smysl a co mám dětem vysvětlovat, když se mě na to stále dokola ptají. Tak jsme se s ostatními rodiči z iniciativy rozhodli, že happening zopakujeme, protože to, co prožíváme doma my, trápí teď i většinu ostatních rodin,“ vysvětlila.

Na sociálních sítích už má iniciativa Vraťme děti do školy tisíce sledujících, z nichž mnozí se ve svých městech s podobnými akcemi k happeningu ve veřejném prostoru přidávají.



„Mnozí z nich by teď rádi školu bez podmínek, bohužel se ale musíme neustále přizpůsobovat. Otázkou je, zdali je to vůbec k něčemu,“ přemýšlí nahlas Šilhánová.

Ta zároveň upozorňuje na pochybnou průkaznost testů na covid-19, které se momentálně ve školách používají. „Podle aktuálních výsledků je drtivá většina dětí negativních. Je to ale skutečně tak? Rodiče trápí, jestli to není tím, že se testy ve školách špatně aplikují nebo že nejsou dostatečně kvalitní. I proto si čím dál víc rodičů kupuje pro děti testy ze slin a investují do nich vlastní peníze,“ upozorňuje Šilhánová.

Psycholožka a ředitelka karlovarské pedagogicko-psychologické poradny Jolana Mižikarová už dříve upozornila na to, že situace je po roce distanční výuky skutečně kritická.



„Spousta dětí se nám hroutí a končí na psychiatrii. To, co dříve bývalo výjimkou, je teď běžné. A týká se to dětí z prvního stupně i středoškoláků. Děti už se musí co nejdříve do škol vrátit,“ říká.

I na to iniciativa Vraťme děti do škol upozorňuje. „Do škol se totiž zdaleka nevrátily všechny děti a otázkou je, zda to vůbec do konce tohoto školního roku ještě stihnou,“ dodává Šilhánová.