VIDEO: Jeřáb usadil novou Goethovu lávku, vznikala podle dobových snímků

„Byla to spíš improvizace a tipování toho, jak by lávka měla vypadat,“ uvedl Jiří Sára, jednatel společnosti Bauing KV, která lávku na základě návrhu ateliéru Pontika vyráběla.

Zakázku, kterou Bauing vysoutěžil v loňském roce, označil Jiří Sára za danajský dar. „Bezprostředně poté, co jsme ji získali, totiž stoupla na komoditních burzách cena železa na dvojnásobek. Za vysoutěženou cenu nebylo možné lávku vyrobit,“ popsal potíže při vzniku konstrukce Sára.

Zhotovitel tehdy stál před otázkou, jak vůbec zakázku dokončit. „Jsem Karlovarák a město mám rád. Rozhodli jsme se proto, že ztrátu absorbuje naše společnost. Radnice neměla možnost, jak cenu navýšit,“ řekl jednatel.

Středečním usazením železné konstrukce nové Goethovy lávky ovšem práce na ní nekončí. Dodavatelské firmě ještě zbývá dokončit napojení lávky na březích i osazení povrchu žulovými deskami. „Do konce dubna máme co dělat,“ dodal Jiří Sára s poukazem na termín dokončení zakázky.

Plné ruce práce mají nyní i na karlovarském magistrátu. Do finále totiž spěje další z projektů obnovy mostních konstrukcí ve městě. Dotkne se nedalekého Festivalového mostu, který spojuje Mariánskolázeňskou ulici s Mírovým náměstím. Nová Goethova lávka při ní sehraje důležitou roli.

„V současné době čekáme na dokumentaci pro provedení stavby,“ uvedl náměstek primátorky Petr Bursík. Předpokládá, že v dubnu by měl být známý zhotovitel. Práce začnou bezodkladně poté.

Festivalový most v jeho současné podobě čeká demolice. Na jeho místě vyroste nová konstrukce. „Bourací práce by měly být hotové do letošního Mezinárodního filmového festivalu,“ konstatoval Bursík.

Hosté festivalu se ke Grandhotelu Pupp dostanou po provizorním mostě s nosností 29 tun. Ten vznikne v sousedství autobusové zastávky u Císařských lázní. „Pěší pak budou moct využít nové Goethovy lávky,“ řekl náměstek v nedávném rozhovoru.

Stavba nového mostu by přitom podle Bursíka měla do festivalového dění zasáhnout co nejméně. „V rámci výběrového řízení dáme budoucímu dodavateli informaci o tom, že po dobu konání filmového festivalu bude možné provádět pouze méně hlučné a méně prašné práce. Stavbu jako takovou ovšem zastavit nemůžeme. Z deseti dnů prodlení by se na konci mohlo vyklubat klidně měsíční manko,“ dodal náměstek primátorky.