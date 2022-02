Na opravy karlovarských mostů by padlo několik rozpočtů, říká náměstek

O potřebě vysokých investic svědčí i ta ve výši přesahující 150 milionů korun do nového mostu ve Dvorech. Ten má sice podle předpokladů vydržet dalších sto let, ale zbývá ještě spousta dalších, které potřebují péči.

Když náměstek Petr Bursík spustí o mostech, obracejí jeho kolegové z vedení města oči v sloup. Ve vzduchu totiž začnou létat miliony korun. Podle Petra Bursíka ovšem město v předchozích letech péči o mosty podcenilo. „V letech 2010 až 2019 do nich šlo jen 3,6 milionu korun. Nejvíc z této sumy pak na Dvořákovu lávku u Thermalu,“ hájí nemalé požadavky náměstek.

Co město čeká v tomto ohledu v letošním roce?

Vedle pravidelných diagnostik to budou tři, respektive čtyři akce. Dokončíme Goethovu lávku u Císařských lázní, kterou předáme v dubnu, budeme opravovat konzolovou lávku pod Zahradní ulicí naproti hotelu Thermal, budovat nový Festivalový most a opravovat dřevěnou lávku na cyklostezce mezi Starou a Novou Rolí.

Jaké to s sebou ponese náklady?

Konzolová lávka pod Zahradní ulicí, kde budeme sanovat betonové i železné konstrukce, vyjde na 11,5 milionu korun. Čekáme ale ještě na stanovisko Povodí Ohře. Daleko nákladnější ovšem bude nový Festivalový most. U něj počítáme s částkou 35,3 milionu. Stávající konstrukci totiž musíme zdemolovat a postavit novou.

To určitě nebude trvat měsíc či dva. Nakolik to zasáhne do dění mezinárodního filmového festivalu?

Do jeho začátku by měla být původní konstrukce snesená. U autobusové zastávky za Lázněmi I vznikne provizorní most o nosnosti 29 tun, pěší pak budou moct využít nové Goethovy lávky. V rámci výběrového řízení, které vypíšeme v nejbližší době, dáme budoucímu dodavateli informaci o tom, že po dobu konání filmového festivalu bude možné provádět pouze méně hlučné a prašné práce. Stavbu jako takovou ovšem zastavit nemůžeme. Z deseti dnů prodlení by se na konci mohlo vyklubat klidně měsíční manko.

Zdaleka nejnáročnější akcí, která v nadcházejících letech přijde, bude rekonstrukce Chebského mostu. Jak daleko jsou přípravy?

V současné době Kancelář architektury města společně s odborem rozvoje a investic řeší architektonickou soutěž na budoucí podobu Chebského mostu. V polovině letošního roku bychom měli znát finální studii. Týkat se bude Chebského mostu I a II, tedy nad železniční tratí a nad samotnou řekou. Práce na něm by měly začít v roce 2024.

Máte představu, na kolik rekonstrukce Chebského mostu přijde?

O penězích je předčasné hovořit. Velice hrubý odhad ale je čtvrt miliardy korun. Je v tom hodně neznámých. Otázkou například je, zda bude nutné vybudovat pro dopravu provizorní most. V době, kdy se na Chebském mostě dělala diagnostika, a byl tedy uzavřený, jsme dělali sčítání provozu na ostatních mostech ve městě. Nárůsty nebyly enormní, takže by to snad bez provizoria šlo. Také zvažujeme variantu, že bychom dopravu z Horovy ulice snesli pod Chebský most I vedle železniční trati. Pokud by se to podařilo, došlo by ke zklidnění situace na křižovatce u Becherovky. Chebský most by se tak mohl změnit na most městského typu bez tranzitní dopravy. I to by cenu rekonstrukce ovlivnilo.

Když půjdeme dál po proudu Ohře, narazíme na Ostrovský most. Jak ten je na tom?

Letos nás čekají jen opravy, které vyplynuly z diagnostiky mostu. To znamená oprava dilatačních spár či uložení mostu. Do pěti let je ale doporučená jeho celková rekonstrukce. Z diagnostiky vyplynulo, že Ostrovský most není v tak špatném stavu, jak jsme se obávali. Hlavně v části nad průtahem města, která je postavená stejnou technologií jako původní most ve Dvorech. Ale i tak. Nosné konstrukce mostu jsou na pětce sedmistupňové škály, kdy sedmička je nejhorší stav.

Vedete nějak v patrnosti i most v Drahovicích, dříve Patrice Lumumby?

Když to řeknu hodně zjednodušeně a hrubě, to je most, který nás aktuálně nepálí. Je vyloučený z automobilové dopravy a ta se na něj kvůli lávce přes průtah jen těžko vrátí. Využívají ho pouze pěší a cyklisté, což ovšem neznamená, že bychom do něj žádné peníze neinvestovali. Udělají se tak opravy povrchu, aby do konstrukce nezatékalo. Díky digitálnímu 3D dvojčeti mostu víme přesně, kde to hrozí.

Rozhovor o karlovarských mostech a lávkách bychom mohli vést donekonečna. Čím ho zakončíme?

Třeba tím, že nás kromě jiného čeká i vyřešení plata před Mlýnskou kolonádou. Je totiž řada lidí, kteří si neuvědomují, že i to je mostem přes Teplou.