Chebští hasiči dostanou nové garáže, auta v nich budou mýt dešťovkou

Budova bude navíc šetrná k životnímu prostředí. Na mytí vozidel i garáží se bude například používat dešťová voda.

„Plní se tak přání, o němž se poprvé mluvilo před čtvrt stoletím. Vzniklo několik návrhů, ale zejména nedostatek financí záměr vždy zastavil,“ uvedl Jan Doubrava, ředitel Územního odboru Cheb Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

Původní garáže již nesplňovaly hygienické a bezpečnostní podmínky a nestačila ani jejich kapacita. Část podpůrné techniky určené k výjezdům se proto ukládala do garáží krajského ředitelství v Karlových Varech.

Likvidace starého objektu ale dala zabrat dodavatelské firmě z hlediska ochrany životního prostředí. „Demolice postupovala po částech. Zvláštní pozornost jsme věnovali materiálům s povahou nebezpečných látek, což byl třeba případ střechy s azbestocementovou krytinou,“ řekl Jan Kutač, ředitel oblasti závodu Pozemní stavby Západ společnosti Swietelsky stavební.

Dělníci museli pracovat v respirátorech a ochranných oblecích, materiál třídili a ukládali do speciálních kontejnerů a odváželi na řízenou skládku nebezpečného odpadu.

Nové garáže a zázemí pro chebské hasiče má být hotové v září příštího roku. „Pracovní podmínky zasahujících hasičů se významně zlepší, stejně jako podmínky pro přípravu hasičské techniky,“ zdůraznil Jan Doubrava.

Venkovní mytí techniky nahradí vnitřní myčka, umožňující i vysoušení vozidel. Součástí objektu bude i dílna s montážní jámou, sklady a zázemí pro sloužící jednotku a také nádrž o objemu třiceti kubických metrů na jímání dešťové vody s filtrací, která se využije k mytí vozidel a garáží.

„Stavbu financuje Česká republika ze státního rozpočtu prostřednictvím generálního ředitelství HZS ČR poté, co před třemi lety už měl projekt stavební povolení a příslib financování z evropských fondů, ale alokované prostředky z této výzvy se vyčerpaly rychleji. A my museli stavbu odložit. Právě to, že byl projekt kompletně připravený, nám ale loni významně pomohlo,“ dodal Jan Doubrava.

Chebská hasičská stanice v regionu zajišťuje požární ochranu pro 19 měst a obcí s téměř 50 tisíci obyvateli. Slouží v ní 36 výjezdových hasičů ve třech směnách, kteří loni vyjeli k 612 zásahům.