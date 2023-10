Karlovarský kraj se přidal ke třem regionům, žádá změnu v rozdělení daní

Podle vyjádření krajského úřadu je nastavení financování zastaralé, nerovnoměrné a založené na zastaralých sociálněekonomických reáliích. Podle nového klíče by mělo rozdělování sdílených daní zohlednit kritéria, jako je rozloha a struktura kraje, počet jeho obyvatel či počet výjezdových stanovišť záchranné služby.

V případě Karlovarského kraje by případná změna zákona o rozpočtovém určení daní znamenala navýšení prostředků pro příští rok o přibližně 716 milionů korun. Podle hejtmana Petra Kulhánka (za STAN) je ale realističtější, že by změna mohla nastat ne dříve než v roce 2025.

Zatím tři kraje

„Chápu, že v této složité době nelze pouze stát s nataženou rukou a musejí přijít systémové změny. Připravovaný konsolidační balíček ale představuje jak pro kraje, tak pro města a obce výrazný zásah do už tak napjatých rozpočtů,“ konstatoval Kulhánek.

Zákonná iniciativa, kterou zatím schválili v Pardubickém, Středočeském a Zlínském kraji, ovšem musí projít nejdříve vládním kolečkem.

„Záleží pak na tom, jestli se dostane na jednání Poslanecké sněmovny,“ podotkl poslanec a krajský zastupitel Jan Bureš. Nevyloučil však, že se na program jednání ani dostat nemusí.

Už bez dohadování

Součástí návrhu předloženého kraji, je například zahrnutí čtyř miliard přímo do rozpočtového určení daní místo každoročního dohadování o dotace na silnice prvních a druhých tříd ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Při přijetí změny zákona by došlo i k navýšení podílu na sdílených daních tak, aby žádný kraj nebyl deficitní. Jedinou výjimkou by byla Praha.

Usnesení krajských radních, které bude projednávat i zastupitelstvo, přišlo jen pár dní poté, co údajnou nečinnost vedení kraje v iniciativě za změnu zákona kritizovaly opoziční zastupitelky Jana Mračková Vildumetzová a Renata Oulehlová (obě za ANO).