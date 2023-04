Zlínský kraj se může kvůli dělení daní obrátit na soud, míní hejtman

Pro Zlínský kraj by znamenaly navýšení od 400 milionů po 1,2 miliardy korun. „Řeší se, že vláda bude diskutovat možnost, že by z RUD pro kraje vypadla Praha a tyto peníze by se rozdělily mezi ostatní kraje. Tak by byly podpořeny nejvíce postižené kraje a Praha by se řešila samostatně z jiných kapitol státního rozpočtu,“ naznačil Radim Holiš.

Zlínský kraj patří dlouhodobě k nejvíce znevýhodněným krajům, což je dáno nastavenými parametry. Spravedlivější kritéria by měly kraje dořešit do června a pak se na nich dohodnout s vládou, aby změna mohla začít platit od roku 2025. Holiš ale upozorňuje na skutečnost, že kraje, jež mají lepší příjmy, se jich nebudou chtít vzdát na úkor těch s nižšími.

„Bereme jakoukoliv dohodu, která znamená navýšení příspěvků. Neblokujeme jednání. Jsou tam ale jiné kraje, které mají malou motivaci k dohodě,“ zmínil Holiš. Proto si myslí, že by do toho měl více vstoupit stát.

„Ministerstvo financí je otevřeno změně vnitřního přerozdělení prostředků v rozpočtovém určení sdílených daní mezi kraji za předpokladu předložení vlastního kompromisního návrhu od Asociace krajů ČR. Kraje se nicméně dosud nad budoucí podobou RUD nedohodly,“ sdělil Petr Habáň z odboru vnějších vztahů a komunikace ministerstva financí.

To jinými slovy znamená, že si kraje musejí přerozdělit stávající částku mezi sebou tak, aby došly ke kompromisu, neboť stát ji navyšovat nehodlá.

„Závěrem jednání s vládou proto bylo, že kraje do konce letošního května připraví konkrétní návrh, který bude následně projednán s ministerstvem financí a vládou,“ poznamenal Habáň. „Dodáváme, že se aktuálně nacházíme v období výrazného růstu inkasa sdílených daní, zejména DPH. Díky tomu by krajům měly daňové příjmy meziročně růst,“ doplnil.

Hejtmanství by si tak měla polepšit, i když se na změně rozdělování daní nedohodnou. Pro Zlínský kraj by to mělo podle Holiše, jenž se odvolává i na predikce ministerstva financí, znamenat minimálně 400 milionů korun ročně navíc.

„Využiji všech dostupných právních kroků, abychom mohli RUD pro náš kraj změnit. Jedna z možností je, ať o tom na základě žaloby rozhodne soud. Musíme se o tom ještě poradit s právníky,“ nastínil Holiš. „Chceme, aby k tomu vláda a ministr financí přijali jasné stanovisko. A hlavně zodpovědnost, kterou za to mají.“

Kdyby se krajům přidalo zhruba procento příjmů, jednalo by se o zhruba 10 miliard korun. Pak by si nikdo nepohoršil. To je ale málo pravděpodobné.

O změnu v rozpočtovém určení daní usiluje také Zlín, který by si mohl ročně polepšit o 800 milionů korun. Podmínkou pro to by ovšem bylo, že by stát mezi krajská města rozdělil více peněz, což je v současné době málo reálné.