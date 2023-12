Kvůli sporu města a firmy byli lidé bez tepla, může to zkomplikovat vyúčtování

Do procesu předání teplofikačního majetku zapojila chodovská radnice i Energetický regulační úřad. „Ten by měl sehrát významnou roli,“ podotkl Patrik Pizinger. Právě tento úřad v listopadu odebral společnosti Marservis licenci, kterou nově získala městská společnost Teplo Chodov.

Současná situace může zkomplikovat vyúčtování topné sezony. Na základě licence je totiž schopná stanovit cenu za teplo a teplou vodu pouze společnost Teplo Chodov. „Jediným, kdo je schopný účtovat tak, aby to nepřivodilo odběratelům zmatky, je ovšem Marservis,“ konstatoval starosta.

Záměrem radnice tak je, aby vyúčtování do konce letošního roku provedl právě Marservis, od 1. ledna 2024 by to pak bylo Teplo Chodov. Městská společnost se bude muset rovněž popasovat s avizovaným navýšením ceny tepla od Sokolovské uhelné. „Nové ceny v současné době kalkulujeme,“ dodal Pizinger.

Bez dodávky tepla a teplé vody zůstala koncem listopadu na zhruba jeden den část města. Stalo se to kvůli sporu města a dodavatele. V době, kdy městská společnost Teplo Chodov přebírala první z 19 výměníkových stanic, totiž zřejmě dosavadní dodavatel, společnost Marservis, na dálku zařízení odstavil.