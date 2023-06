Energie lapená ze slunce je cíl pro Rotavu, chystají se ale i další města

Prvotním impulsem pro úvahy o využití fotovoltaiky v takzvané komunitní energetice byl fakt, že kvůli skokovému nárůstu cen elektřiny stoupla i cena pitné vody. Její výrobu, čištění i ohřev zajišťuje Rotava ve vlastní úpravně a čističce, které pohání právě elektřina.

„Máme připraveny projekty na fotovoltaiku. Využijeme střechu na budově úřadu, základní školy i úpravny pitné vody. Podle našich propočtů se vyrobí více elektrické energie, než kolik dokážeme spotřebovat. Se společností ČEZ jsme už uzavřeli smlouvy o budoucím připojení a prodeji do veřejné sítě,“ vysvětlil starosta.

Projekt fotovoltaických panelů vyjde město na čtyři a půl milionu korun. Přibližně 60 procent investice pokryje dotace. Návratnost této investice Rotavští propočítali na čtyři až šest let. Cílem projektu je nejen snížení ceny elektrické energie, a tím pádem i vody a provozu města, ale také zlepšení životního prostředí.

Kromě solárů také elektromobily

„Počítáme, že spotřebujeme asi 80 procent vyrobené elektřiny. Do budoucna proto uvažujeme o dalších krocích. Nabízí se například možnost ohřevu vody v městských domech. Nyní k tomu používáme plynové kotle, které bychom na léto odpojili a vodu ohřívali elektřinou. V zimě to ale nepůjde, proto bychom se přepnuli na plyn,“ doplnil Červenka.

Další možností, kde využít v místě energii vyrobenou díky slunci, je podle Červenky čistička odpadních vod. Starosta zároveň nevyloučil, že by se projekt mohl do budoucna dál rozšiřovat. Fotovoltaické panely by se tak mohly objevit i na zmiňovaných bytových domech v majetku města.

Projekt komunální energetiky mají Rotavští zpracovaný komplexně. Proto se připravují i na nákup dvou elektromobilů, které využije pečovatelská služba. Ta poskytuje služby nejen místním, ale také obyvatelům nedalekých obcí Oloví a Šindelová.

Na slunce se chystají další města

„Podobně to máme i s městskou policií, která by do budoucna mohla také částečně využívat elektromobily. Dosáhneme tím snížení nákladů na pohonné hmoty a to opět pomůže městskému rozpočtu,“ dodal starosta Červenka.

Rotava není jediným městem, kde se vážně zabývají využití energie Slunce. Podobné záměry mají například v Mariánských Lázních či Chodově. I tam by měly jako malé městské elektrárny posloužit domy v majetku radnic.

„Chceme na město pohlížet jako na zdroj energie,“ konstatoval starosta Chodova Patrik Pizinger. Studii toho, jak by mohla komunitní energetika v podání Chodova vypadat, chce mít ještě v letošním roce.

Komunitní energetika je trendem

Návodem pro ty města a obce, jejichž představitelé zatím váhají, mohla být konference Zkrotíme energie: jak na energetickou nezávislost obcí a měst. V zastupitelském sále krajského úřadu ji pořádal Svaz moderní energetiky.

„Konference představila aktuální trendy v Nové zelené úsporám a Modernizačním fondu. Díky informacím, které na konferenci zazněly, se mohou její účastníci připravit na posilování energetické nezávislosti a podpořit tak energetickou bezpečnost,“ dodala Jana Austová Pikardová, PR manažerka Svazu moderní energetiky.

Na konferenci nechyběly informace o novinkách v podpůrných programech, které stát nabízí pro financování renovace budov, instalace solárních panelů nebo využití větrné energetiky. Klíčovým tématem konference ale byla podle Austové Pikardové právě rozvíjející se oblast komunitní energetiky.