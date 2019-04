Mariánské Lázně potřebují bydlení pro mladé, přebudují prázdné domy

Zastupitelé už schválili zpracování projektové dokumentace. Cílem je připravit se na dotace, které by měly do kraje přijít s programem RE:Start. Místostarosta Miloslav Pelc zastupitele informoval, že studie přestavby objektu Taormina na byty, kterou zpracoval architekt Vojtěch Franta, je již hotová.

„Rádi bychom ji nyní překlopili do projektové dokumentace. V současné době se připravuje program RE:Start a jedním z dotačních titulů by měla být podpora nové výstavby a rekonstrukce stávajících objektů na byty. K tomu, abychom mohli žádat, však musíme mít hotový projekt,“ řekl Pelc s tím, že předpokládaná cena projektu je dva miliony korun.

Zastupitelé se zajímali, kde by zdejší obyvatelé parkovali a poukazovali na to, že cesta k objektu nepatří městu. Obávali se také, že byty budou příliš malé a nebude o ně mezi lidmi zájem.

Místostarosta Zdeněk Král vysvětlil, že v Taormině by mělo vyrůst 25 bytových jednotek o velikosti kolem 50 metrů čtverečních.

„To není tak málo, já sám jsem bydlel ve 30 metrech čtverečních. Ohledně cesty jednáme s vlastníky, kteří chtějí vedle stavět další bytový dům. Je ale možné řešit příjezd k domu i z jiné strany. A s parkováním si projektant jistě poradí, pro 25 bytů to nebude takový oříšek,“ řekl s tím, že ještě v tomto volebním období by se mohly na byty přeměnit i další nevyužité objekty ve městě.

Žádné sociální byty, ale startovací bydlení pro mladé

Nové byty ve vile Taormina by měly být nájemní a sloužit jako startovací zejména mladým lidem, kteří by se později mohli přestěhovat do většího.

„Nebudou to sociální byty, ale dostupné bydlení, na které bychom mohli získat až 80procentní dotaci. Objekt Taorminy je na přestavbu připraven nejlépe. Zbavíme se tak pomníku z minulých let a dáme šanci mladým, kteří by se mohli do Mariánských Lázní vracet,“ doplnil Pelc.

Taormina je jedním z dlouhodobě nevyužívaných objektů ve městě. Navzdory tomu je podle odborníků v celkem dobrém technickém stavu. Rozlehlá vila sloužila jako ubytovna, poté se do ní nastěhovala část nemocnice a následně v ní byla zřízena ošetřovatelská lůžka a léčebna dlouhodobě nemocných.

Odhadovaná cena přeměny někdejšího zdravotnického zařízení na bytový dům je kolem 50 milionů korun.