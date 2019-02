Nedostatková parkovací místa v Chebu blokují opuštěné autovraky

Polorozpadlých aut, která bez užitku stojí v ulicích, kazí vzhled města a zabírají cenná parkovací místa, zejména v zimě přibývá.

„Za loňský rok strážníci řešili padesát problémových vozidel. Sám jsem byl překvapený, jak vysoké je to číslo. Samozřejmě není možné říct, že všechna auta stojící na ulici bez značky jsou skutečně vraky a můžeme je odtáhnout. Ta legislativa je velice přísná. Pokud autu nechybí podstatná část motoru či karosérie, nejedná se o vrak,“ vysvětlil chebský místostarosta Jiří Černý.

Podle jeho slov se odstavené vozy v ulicích objevují nejvíce v průběhu zimních měsíců. Nedávno například strážníci řešili tři polorozpadlé automobily v okolí Písečné ulice, vůz v nedobrém technickém stavu s upadlým výfukem kdosi zaparkoval přímo před lanovým centrem v Poohří.

Na opuštěné vozy v ulicích upozorňují město i sami obyvatelé okolních domů. Vadí jim, že prostředí jejich bydliště hyzdí polorozpadlý automobil, který navíc blokuje parkovací místo.

„Postup je takový, že se strážníci nejprve snaží dopátrat, komu vůz patří. Pokud má značku, je to poměrně jednoduché a majitelé s námi většinou spolupracují. U ostatních vozů to bývá složitější. A tak náročně zjišťujeme, že vlastníci se odstěhovali, jsou to cizinci nebo někdy dokonce už nežijí,“ uvedl Černý.

Ale ani rozbitá okna, chybějící zrcátka nebo dokonce absence několika pneumatik neopravňuje město k tomu, aby mohlo vůz odtáhnout.

Jiná situace je v případě, že z něj unikají provozní kapaliny a hrozí poškození životního prostředí nebo překáží provozu. Ale i tak musejí strážníci nejprve vyzvat majitele, aby auto odstranil sám.

„Takový případ jsme měli na Skalce, kde dokonce museli řidiči odstavený vůz objíždět,“ uvedl Černý a dodal, že přes dílčí úspěchy se ale boj s vraky podobá nikdy nekončícímu boji s větrnými mlýny.

Nepojízdné vozy se neobjevují pouze v chebských ulicích, ale také třeba na parkovištích nákupních center. K nápravě pak radnice vyzve majitele pozemku. Takových případů bylo jen loni deset.

O vraky, které se podaří z ulic odvézt, se mohou majitelé ještě přihlásit. Stojí po určitou dobu v areálu firmy Chetes. Poté je město nechá sešrotovat.