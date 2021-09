Zastavte vůz vezoucí bombu do elektrárny. Záložáci cvičili obranu

„Hradba 2021 byla součástí několikastupňového cvičení Odolné Česko 2021. Námětem byly současné bezpečnostní hrozby,“ přiblížila náplň cvičení Lucie Foltová, informační důstojnice Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary. V rámci celé republiky do něj zasáhlo přes tisíc vojáků.



Členové aktivních záloh na týden opustili svá civilní povolání, oblékli maskáče a stali se z nich vojáci. Pro některé byla Hradba 2021 prvním „ostrým“ nasazením, pro jiné už takřka rutinou.

Instruktoři si pro všechny připravili řadu modelových situací. Při jedné z nich se například do chráněného prostoru elektrárny pokusil projet vůz s bombou.

Jedním z těch, kteří se na cvičení dostali úplně poprvé, byl svobodník Petr Toman, v civilu pracovník v PR sféře. Výcvik ve Vyškově dokončil loni v březnu a od té doby čekal na povolání do služby.

„Jsem rád, že jsem se dočkal. Našel jsem tu skvělou partu plnou ryzích srdcařů. Nebudu tvrdit, že cvičení nebylo náročné, ale s tak skvělými lidmi to šlo lehce. A na instruktorech bylo vidět, že vědí, co dělají, a snaží se nám předat vše, co by se mohlo jednou hodit,“ popsal své premiérové zkušenosti Petr Toman.

Aktivní zálohy fungují na bázi dobrovolnosti. Cílem jejich fungování je vytvořit kvalitní zálohu ozbrojených sil České republiky v době míru připravovanou pro použití za stavu ohrožení státu a za válečného stavu.

Těšil se na kamarády

Dlouholetou zkušenost s prací v aktivních zálohách má rotmistr Vítězslav Krob. Členem záloh je už 17 let a také on se zúčastnil cvičení Hradba 2021.

„Jsem rád, že je výcvik zpět. Těšil jsem se na kamarády i na nové instruktory, kteří nám předali zkušenosti ze zahraničních misí,“ řekl Krob. Připustil, že dvouletá pauza ve výcviku se na prvotních výkonech členů aktivních záloh podepsala. „Nás to ale nezlomilo, naopak nás to nakoplo a posunulo zase o kus dál,“ zdůraznil člen aktivních záloh.

Krajská pěší rota má aktuálně asi 70 členů. „Oproti jiným krajům je to méně, jinde mají i přes sto členů,“ připustil Jaroslav Šesták, pověřený velitel Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary. Na druhou stranu ale podle jeho zkušeností zvýšil nábor nových členů aktivních záloh v poslední době obrátky. „Pro jejich větší popularitu chystáme několik propagačních akcí,“ doplnil Šesták.

Poprvé se záložáci na cvičení Hradba sešli v roce 2016. Tehdy to bylo nejdelší cvičení v historii aktivních záloh. Co do počtu nasazených vojáků pak byla největší Hradba 2018. Do cvičení se zapojilo 1400 záložníků ze 14 pěších rot krajských vojenských velitelství a strážní roty aktivní zálohy vzdušných sil.