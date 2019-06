Filmový festival bude bez klubu Aeroport. To už nebudou Vary, zní od fandů

„Dáváme si dovolenou. Musíme si odpočinout a nabrat dech. Možná se vrátíme. A kdyby ne, držte se! Bavilo nás to s vámi těch 11 let strašně moc. Užívejte života, festivalu, buďte na sebe hodní a nikdy nezapomeňte na groove,“ napsali.

Podle Jiřího Šebesty, který se na Aeroportu podílel, za letošní absencí oblíbeného festivalového klubu nejsou jiné důvody, než které s kolegy popsali na sociální síti.

„Jedenáct let jsme ve Varech dělali nějaký klubísek, zestárli jsme, máme všichni spoustu jiných aktivit a říkali jsme si, že jsme svoji práci odvedli, noční život tam funguje dobře, a tak si dáme dovolenou. Nejsou za tím nějaké vážné důvody, nebo to, že by nás to extrémně nebavilo,“ ujistil.

Zároveň dodal, že organizátoři na festivalu budou, ale tentokrát na dovolené.

Jejich rozhodnutí vyvolalo mezi příznivci zklamání. „Ty jo! Vary nejsou Vary bez pár věcí - Velkej sál v Thermalu, červený křesílka, Bartoška, úvodní znělky a Aeroport,“ napsala jedna z fanynek. Jiná zase uvedla, že bez Aeroportu nebude festival jako dřív.

Převzít štafetu po oblíbeném hudebním klubu se ale chystá Lékárna by City Roasters, která funguje v pasáži v centru Karlových Varů. Už zveřejnila festivalový hudební program, který připravila na zahajovací víkend, a to v pátek a v sobotu, a dále pak od 2. července až do konce přehlídky. Vstup bude zdarma.

Festivalový Aeroport fungoval během uplynulých ročníků na několika místech v Karlových Varech. Večírky se konaly například v budově bývalé spořitelny na Divadelním náměstí, kde se tančilo i v trezoru, na Goethově vyhlídce či v budově bývalé stáčírny minerálních vod v Horově ulici.