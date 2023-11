Mladým karakalům se v jihlavské zoo daří, lákají na návštěvu potmě

Jejich otcem je zkušený třináctiletý samec, matkou čtyřletá samice. Zoo chová ještě jednu samici tohoto druhu. I ta letos přivedla na svět mláďata. Dvojčata se narodila v červenci. Lidé je ale zatím neuvidí. Společně s matkou jsou v zázemí.

V jihlavské zoologické zahradě se tomuto druhu daří. Rozmnožují se pravidelně.

Karakal patří mezi středně velké kočkovité šelmy. Je podobný rysovi, i proto se mu říká pouštní rys či africký rys. Je ale útlejší, má delší nohy a krátkou jednobarevnou srst. Na konci uší, které mají černou barvu, má tmavé štětiny, jež jsou pro něj typické. Jeho jméno karakal v turečtině znamená „černé ucho“.

Zaujme také svou mrštností. Je to velice dobrý lovec. Ptáka dovede ulovit ve skoku. V Egyptě a v Indii byli pro své schopnosti cvičeni k lovu zajíců a ptáků. Ve volné přírodě se vyskytují v Africe a Asii.

Návštěvníci mohou dovádějící trojlístek mláďat spatřit v expozici malých kočkovitých šelem.

Zoo mohou lidé navštívit do pátku i v podvečerních hodinách v rámci akce nazvané Do zoo potmě. Každý, kdo přijde do zahrady v čase od 16 hodin do 17 hodin, má zlevněné vstupné 50 korun. Pokladny jsou otevřené do sedmnácti hodin, pavilony do 18.00. V areálu však mohou lidé setrvat až do sedmi večer. Kromě toho, že mohou vidět takzvaná soumračná zvířata, která ožívají až po setmění, jako je například dikobraz či poletušky, čeká je i podzimně vyzdobená a nasvícená zahrada.