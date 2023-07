Zoo v Jihlavě a Brně čekají hosty, partneři tygrů přiletí až z Indonésie

Do Jihlavy by měl z Jávy přijít zkušený „kocour“, do Brna zase tygřice. Transport se má uskutečnit ještě během tohoto roku. „Takový je příslib. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Přece jen jde o transport mezi kontinenty. Přesný termín, kdy by k němu mělo dojít, ještě nevíme,“ poznamenal ředitel jihlavské zoo Jan Vašák.

Michal Vaňáč, mluvčí Zoo Brno, konstatoval, že česká strana již vyřídila všechny potřebné dokumenty. „Teď čekáme na to, až administrativu dotáhne do konce Indonésie. Další krok je tedy na nich. Jakmile se tak stane, transport zvířat se uskuteční,“ podotkl.

Podle ředitele Zoo Jihlava Vašáka budou obě zvířata vítaným zpestřením evropského chovu těchto kočkovitých šelem, a to díky přísunu nepříbuzných genů. Zvířata by se podle něj měla dobře rozmnožovat. „Půjdou k partnerům, kteří už měli koťata, a víme tedy, že jsou plodní,“ dodal.

V Jihlavě bude dělat společnost novému kocourovi samice Činta, v Brně zase čeká na partnerku samec Dandys. Činta je zkušená matka dvojčat, která porodila v roce 2018. Jejich otcem je právě Dandys, který byl tehdy do Jihlavy zapůjčen za účelem zplození mláďat.

Cílem zoologů bylo dostat obě zvířata do reprodukce. Ani jeden z nich neměl v té době zkušenosti s pářením. Zprvu panovalo napětí z toho, jak se zvířata k sobě budou chovat, ale nakonec to byla láska na první pohled. Samce, který byl v Jihlavě na půlroční misi, si oblíbila nejen tygřice Činta a návštěvníci zoo, ale pro jeho klidnou povahu i chovatelé.

Dvojčata Mau a Surya už jsou pryč

Na jaře 2018 Činta porodila dvě tygří samičky, které dostaly jméno Mau a Surya. První z nich odjela v roce 2020 do Německa, konkrétně do Zoo Krefeld. Transport se uskutečnil po jednání s koordinátorem vedoucím Evropskou plemennou knihu pro tento druh. „Mau se zde vede dobře, dokonce už odchovává vlastní mláďata,“ poznamenala Simona Kubičková, vedoucí marketingu zoo.

Letos na jaře opustila jihlavskou zoo i Surya. Nový domov našla ve francouzské Zoo de la Boissiere du Doré. Zde by měla vytvořit nový chovný pár a také se stát matkou.

Tygr sumaterský je nejmenším poddruhem tygra, jehož původní domovinou je ostrov Sumatra v Indonésii. Živí se nejrůznějšími obratlovci až do velikosti jelena, divokého prasete nebo menšího buvola.

V prostředí tropických pralesů se dá počet těchto tygrů jen těžko odhadnout. Ve volné přírodě se pravděpodobně stavy těchto tygrů pohybují okolo 400 zvířat. Proto je tygr sumaterský zařazen mezi druhy kriticky ohrožené vyhubením.

Za snižování počtu tygrů ve volné přírodě může nejen ztráta jejich přirozeného prostředí, ale také pytláci a černý trh s kůžemi a kostmi.

Doba březosti u tygrů sumaterských trvá 96 až 112 dní. Samice rodí 1 až 5 mláďat, o něž se stará přibližně dva roky.