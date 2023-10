Pelhřimov si jako poslední na Vysočině vychová vlastní zdravotní sestry

Když se žáci základních škol z Pelhřimovska rozhodli, že svou profesní dráhu spojí se zdravotnictvím, museli na střední školu dojíždět desítky kilometrů. Například do Jihlavy či Havlíčkova Brodu. To se změní. Od příštího školního roku by se měl ve městě otevřít maturitní obor, což ocení hlavně nemocnice.