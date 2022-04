Vysočina už nechce podporovat vyšší odborné školy, zájem o ně prudce klesá

Jihlavská zdravotní škola je v pilotním projektu O případné studenty by nemusely mít nouzi vyšší odborné školy zdravotnického zaměření. Na profesi všeobecná zdravotní sestra je totiž nutné absolvovat tříleté vysokoškolské či vyšší odborné studium. Pak mají tito zdravotníci větší uplatnění, kompetence a také lepší mzdu. Ale i zde je to v případě zájmu různé. Například ve Žďáře nad Sázavou problém s otevřením ročníku na zdravotnické VOŠ dosud neměli. „Otevřeli jsme zatím každý rok. Loni byl zájem poměrně velký. Uvidíme, jak to bude letos,“ uvedla ředitelka Marie Vystrčilová. Ale v Jihlavě, kde je vedle vyšší odborné školy zdravotnické zároveň i vysoká škola polytechnická, která nabízí hned několik bakalářských oborů s tímto zaměřením, je situace jiná. „Přijímací řízení zatím běží, ale obávám se, že ani v denní, ani v kombinované formě nebudeme schopni na vyšší odborné škole otevřít akceptovatelnou skupinu,“ obává se Libor Fasora, ředitel Střední zdravotnické a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava. S nadějí proto vyhlíží pilotní ověřovací projekt ministerstva školství, do kterého byla jihlavská zdravotnická škola zařazena. Tato novinka má zkratku HMN a ministerstvo školství v ní zkouší stupňovité propojení zdravotnických oborů a zkrácení studia. „H znamená učební obor ošetřovatel, M je maturitní obor praktická sestra a N je všeobecná diplomovaná sestra v rámci vyššího odborného vzdělání,“ upřesnil Fasora. V praxi to bude znamenat, že si student bude moci v rámci maturitního oboru praktická sestra udělat ve třetím ročníku výuční list ošetřovatel. Pokud zájem o výuční list nebude mít, i tak může pokračovat dál k maturitě. Po složení maturitní zkoušky pak student může pokračovat ve zkráceném dvouletém studiu na vyšší odborné škole v oboru diplomovaná všeobecná sestra. Do pilotního projektu se v rámci republiky zapojilo sedmnáct škol. Ta jihlavská je jediná z Vysočiny. „Naše škola už od září pojede v tomto pilotním ověřovacím režimu,“ řekl ředitel školy. Podle Fasory bude mít tento model pro studenty několik výhod. „Pokud by student, který měl dobré výsledky v odborné - profilové části maturitní zkoušky, nezvládl společnou část maturity v podobě didaktických testů, mohl by i přesto pokračovat na vyšší odborné škole. Měl by pak celý rok na to, aby si tento didaktický test doplnil,“ dodal Libor Fasora.