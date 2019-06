Milovník bonsají vytvořil z hromady kamení u domu japonskou oázu klidu

Kam ten soused pořád naváží tolik kamení, říkali si před pár lety lidé v Kněževsi na Žďársku. Teď už to vědí. Petr Havelka během patnácti let postupně dotáhl takřka k dokonalosti japonskou zahradu na dvoře svého domu. Zájemci do ní mohou nahlédnout, o sobotách majitel každou návštěvu rád provede.