Rampa, výtah i Kosinkova galerie. Stará radnice ve Žďáře bude bez bariér

Město totiž před lety zdědilo 180 obrazů. Součástí odkazu rodiny Bödefeldových (Kosinkových) — zahrnujícího i sumu kolem šesti milionů korun — je však podmínka, že díla musí být vystavena. Deset let od jejich převzetí jsou ovšem obrazy stále ukryté v depozitáři.

Budova Staré radnice, jejíž vznik se datuje do 16. století, má za sebou během staletí řadu změn. A další ji čekají.

„Prostory pro stálou výstavu takového množství obrazů by se hledaly jen těžko. Se správcem pozůstalosti jsme se proto dohodli, že by se v galerii měnily obrazy po určitých částech,“ řekl starosta Martin Mrkos (Žďár – Živé město). „Záměr úprav Staré radnice se pak rozrostl do myšlenky zrekonstruovat ji v mnohem rozsáhlejším měřítku. Pomyslný středobod města totiž není bezbariérový,“ zdůrazňuje Mrkos.

Dědictví Kosinkových Žďárská rodačka Jitka Bödefeldová byla dcerou Josefa Kosinky (1908 – 1983), který byl malířem, motocyklovým závodníkem či ředitelem muzea. Žďárští radní byli seznámeni s dědictvím po ní a jejím německém manželovi v prosinci 2006, v květnu 2012 si zástupci Žďáru převzali 180 odkázaných obrazů. Žďár získal převážně Kosinkova díla, ale také dvě Ladovy kresby, obrazy od Kavána, Bubeníčka, Emlera, Lukáška či Zezuly. Splnění podmínek závěti zatím připomíná nekonečný příběh, dříve vedení města uvažovalo například o zřízení galerie v Čechově domě, nebo bývalé základní škole.

Stará radnice slouží k reprezentačním účelům, v obřadní síni v patře se konají například svatby nebo vítání občánků. V přízemí funguje galerie a v zadní části turistické informační centrum.

Studie do konce února

Schody jsou u hlavního i bočního vchodu, do patra se rovněž nedá dostat jinak než po schodišti.

„U hlavního vchodu vznikne decentní nájezdová rampa, uvnitř postavíme výtah, který bude jezdit do prvního patra. I uvnitř jsou schodové bariéry, proto by se podlaha měla sjednotit do stejné výšky, aby byla zajištěna pohodlná prostupnost budovou i pro lidi s omezeními,“ představil plány Martin Mrkos.

Studii připravuje architekt Petr Baletka, podle vedení města by ji měl odevzdat do konce února. „Ve výběrovém řízení budeme současně soutěžit dodavatele projektové dokumentace a stavebních prací,“ informoval starosta s tím, že samotné stavební práce by měly začít letos na podzim a trvat do léta 2023.

Kolik za úpravy město zaplatí, zatím není jasné. „Vzhledem k rozsahu úprav se určitě přehoupneme přes deset milionů,“ řekl pouze starosta. Městu však pomůže částka ve výši zhruba šesti milionů, která je součástí dědictví a je vázána právě na výdaje související s vystavením uměleckých děl.

Součástí plánů je rovněž přesun turistického informačního centra ze zadní části radnice k hlavnímu vchodu do prostoru tzv. mázhausu s klenutými stropy. Rekonstrukce se naopak nedotknou suterénu s restaurací.