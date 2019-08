Mince i modely klášterů, výstava mapuje 700 let Řádu rytířů Kristových

Jeho posláním je od samého počátku snaha o křesťanský život, podpora duchovního povolání nebo charitativní činnost.

Řád rytířů Kristových byl založen v Portugalsku – v březnu 1319 pak byl jeho vznik potvrzen papežskou bulou. Tento řád je však spjat i přímo s Velkomeziříčskem: v obci Stránecká Zhoř, vzdálené jen zhruba sedm kilometrů od Velkého Meziříčí, totiž příslušníci rytířů Kristových dávají už od roku 1999 dohromady kdysi zchátralý zámek, který díky jejich usilovné snaze postupně získává zpátky svoji renesanční podobu.

Expozice ve výstavním sále meziříčského muzea nabízí návštěvníkům možnost nahlédnout do tajů života řádu prostřednictvím informačních panelů i cenných předmětů, které rytíři Kristovi používali nebo ještě stále používají. A k vidění jsou i modely řádových staveb.

„Představujeme přibližně desítku trojrozměrných modelů řádových staveb, především z období největšího rozkvětu řádu v období gotiky a renesance. Nechybí ani model kláštera a hradu Tomar (kde dříve sídlili templáři, pozn. red.), který je s řádem od počátku neodmyslitelně spjat. Nachází se v centrální části Portugalska a je to jedna z nejvýznamnějších portugalských památek, od roku 1983 je na Seznamu světového dědictví UNESCO,“ informovala Lucie Pavelcová z velkomeziříčského muzea s tím, že trojrozměrné modely vyrobili pro expozici studenti Vysokého učení technického v Brně.

Na nové výstavě je možné spatřit rovněž ceremoniální plášť, využívaný při náboženských obřadech, insignie, mešní nádobí, předměty sloužící k liturgickým účelům, listiny nebo mince s řádovou symbolikou. Některé exponáty byly zapůjčeny pro účely výstavy ze zahraničí.

Meziříčská výstava, která potrvá do neděle 15. září, je otevřená každý den kromě pondělí, a to od devíti do sedmnácti hodin. Dospělí zaplatí za vstup dvacet korun, děti polovic.

Návštěvníci, kteří by si chtěli prohlédnout i zmiňovaný zámek ve Stránecké Zhoři, jej najdou v jižní části obce při silnici na Novou Zhoř.

Unikátní památka však stále prochází rozsáhlou rekonstrukcí, takže není turistům běžně přístupná. V současnosti v objektu funguje pouze kancelář konventu Řádu rytířů Kristových. Konají se tam však i tematické akce, kdy má možnost nahlédnout do prostor zámku i veřejnost – například Svatováclavské ohně nebo Ochutnejte historii.