Světlé nad Sázavou se po deseti letech podařilo zaplnit průmyslovou zónu

„Firma nakonec využije veškerou volnou plochu. Jen podél silnice na Havlíčkův Brod nám zůstanou asi tři metry pro budoucí případný chodník či cyklostezku,“ informoval světelský starosta Jan Tourek.

Společnost ZOK System se zabývá výrobou a prodejem vybavení obchodů. Vyrábí nejrůznější regály, stojany, reklamní předměty či poutače. Spolupracuje s velkými řetězci, ale dodává i atypické doplňky menším prodejnám.

Firma od roku 1995 sídlí v Havlíčkově Brodě. V jeho místní části Perknov před lety přestavěla ke svým účelům bývalý zemědělský statek, za což v roce 2009 získala ocenění Podnikatelská nemovitost roku. Jenže areál už rozvoji podniku nestačí.

Vedení společnosti chce prostřednictvím dceřinné firmy YZO Světlá stavět celou novou fabriku s několika výrobními halami na zelené louce. Světelskou zónu považuje za ideální. Z Brodu by se měla firma odstěhovat.

Město kvituje, že jde o místní firmu bez agenturních pracovníků

„Hledali jsme nové prostory, kam bychom se mohli rozšířit. Shodou náhod jsme se dostali ke Světlé nad Sázavou. Je to celé zatím v plenkách, ale máme jasnou představu, a dokonce už i vizualizace, jak by areál mohl v budoucnu vypadat,“ řekl nedávno spoluzakladatel ZOK System Ladislav Olšbauer.

Podle Tourka námluvy dospěly ke svému konci, v minulém týdnu obě strany podepsaly kupní smlouvy.

„Jsme rádi, že to po tolika dlouhých letech tak dopadlo. Ceníme si hlavně toho, že jde o místní firmu, která zaměstnává místní lidi. Není to nadnárodní společnost, která by sem dovezla agenturní zaměstnance,“ pochvaluje si světelský starosta.

Za téměř desetihektarový pozemek firma zaplatí necelých 27 milionů korun. Město však z prodeje průmyslové zóny prakticky žádný zisk mít nebude.

Dvacet milionů z ceny totiž už odešlo na vyplacení Světlé z nevýhodných dotačních podmínek. Průmyslovou zónu město u výpadovky na Havlíčkův Brod totiž zřizovalo s dvacetimilionovým státním příspěvkem po krachu skláren v roce 2008. Státní peníze pomohly s výkupem pozemků i jejich přípravou, nepokryly však celou částku.

Splnit státní dotační podmínky bylo pro zájemce nemožné

Jenže ve smlouvě o dotaci byly tak striktní podmínky pro nově příchozí firmy, že si to všechny po prvních jednáních rozmyslely.

„Firmy se musely například zavázat, že po dobu nejméně pěti let budou zaměstnávat minimálně dvě stě lidí. Ale v podmínkách byly i takové detaily, jako kolik lidí má být na jednu linku či stroj. Splnit to ze strany firem se ukázalo jako nemožné,“ popsal Jan Tourek.

Městu se navíc velice rychle krátil čas, dokud měla dotační podmínky splnit.

Zaplněnou průmyslovou zónu měla mít nejpozději v roce 2020. „Prakticky nic jsme na obchodu nevydělali, ale také jsme moc neprodělali. Průmyslovou zónu jsme ovšem nevytvářeli kvůli zisku, ale kvůli tomu, aby lidé měli práci. A to by se mělo podařit splnit,“ vyjádřil se místostarosta Josef Hnik.

ZOK postaví tři výrobní haly i administrativní a logistické zázemí

Podle dřívějších předpokladů a vizualizací společnosti ZOK System by na ploše měly postupně vyrůst tři výrobní haly. Jejich součástí má být administrativní a logistické zázemí. Úpravou má projít i rozlehlá venkovní plocha, kde by měla být síť cest, parkoviště i zeleň.

Práci by zde měly najít až tři stovky lidí. V Havlíčkově Brodě jich firma momentálně zaměstnává polovinu. Ti všichni by měli, pokud budou chtít, do Světlé přejít.