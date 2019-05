Světelské sklárny přišly o největšího odběratele. Chystá se propouštění

„Obecně poptávka po dárkovém zboží ze skla celosvětově klesá. Jen v loňském roce to pro nás znamenalo pokles obratu ve výši zhruba sto milionů korun,“ uvedl personální ředitel skláren Jan Vaněk.



K tomu se přidala i mezinárodní politická situace. „Ztráta nastala v podstatě spuštěním sankcí proti Íránu. Ten byl největším trhem pro tento druh zboží,“ konstatoval pro ČTK majitel skláren Lubor Cerva.

Sankce vůči Íránu loni obnovily Spojené státy americké, trestat se rozhodly země, které se k nim nepřipojily. Prakticky znemožněny tím byly platby mezi Íránem a zbytkem světa. Situaci ještě víc zkomplikovala íránská strana, která nařídila dovozcům mít na import zboží zvláštní licenci. Obchod s touto zemí tak pro světelské sklárny okamžitě skončil.

Tento problém nepostihl jen sklárny ve Světlé. Dotkl se i všech dalších výrobců a dovozců do Íránu. O export přišly rovněž firmy, které sklo ze Světlé odebíraly, dekorovaly ho a do Íránu reexportovaly.

„Od května jsme se proto rozhodli pro postupné odstavení jednoho tavicího agregátu a dvou lisovacích linek,“ přiblížil Jan Vaněk.

S omezováním výroby je spojené i snižování počtu zaměstnanců. Do konce léta by z podniku, který zaměstnává 750 lidí, mělo odejít celkem 150 pracovníků. „Řada těchto zaměstnanců má smlouvy na dobu určitou, ty jim už nebudou obnoveny,“ dodal Vaněk.

Vedení města nová situace ve sklárnách nechává v klidu. „Odchody se podle našich informací týkají hlavně lidí, kteří jdou do důchodu, a těch, kteří měli uzavřené smlouvy na dobu určitou. Není to vážná situace a s tou, jaká tu byla v roce 2008, kdy končil původní podnik, se vůbec nedá srovnávat,“ poznamenal světelský místostarosta Josef Hnik.



Podle něho lidé, kteří přijdou o práci ve sklárnách, najdou velice rychle uplatnění jinde. „Máme tu rekordně nízkou nezaměstnanost. Místním firmám se daří a spíše se potýkají s nedostatkem pracovních sil,“ podotkl.

Nezaměstnanost v regionu Světlé nad Sázavou se podle údajů úřadu práce pohybuje jen kolem 2,5 procenta. Práci aktivně hledá něco přes sto lidí, volných míst je zde zhruba sedm desítek.

Sklárna je momentálně neprodejná, uvědomuje si Lubor Cerva

To, že se Crystalite Bohemia momentálně přestalo dařit na poli s dárkovými předměty, zároveň znamená, že majitel Lubor Cerva ruší zamýšlený prodej podniku. Naopak se chce soustředit na jeho stabilizaci a ještě větší orientaci na produkci nápojového skla. „Za současné situace na sklářském trhu ve světě je prodej společnosti Crystalite Bohemia zcela zastaven,“ potvrdil Jan Vaněk.

Snahu světelské sklárny prodat avizoval Cerva loni v červnu. „Po téměř deseti letech vnímám, že svoji vizi, s níž jsem provoz ve sklárně obnovoval, jsem již naplnil. Proto jsem se rozhodl nabídnout sklárnu k prodeji,“ vysvětloval. Cenu nezveřejnil, spekulovalo se o částce vysoko nad jednou miliardou korun. Zájemce chtěl hledat v zahraničí.

Jenže vlivem ztráty klíčových odběratelů a problémů na trhu s dárkovými předměty musel svůj záměr přehodnotit. „Když potenciální investoři viděli, co se děje, když zřetelně ztrácíte obrat, tak se do toho nikdo nepohrne. Sklárna je nyní de facto v takovéto podobě neprodejná,“ prohlásil před pár dny pro Českou televizi.

Nová éra sklářského závodu začínala s pár desítkami pracovníků

Sklárny ve Světlé nad Sázavou vlastní Lubor Cerva deset let. Původní podnik Sklo Bohemia patřil do zadlužené sklářské skupiny Bohemia Crystalex Trading. Výroba v nich skončila v září 2008 doslova ze dne na den, na majetek skláren byl vyhlášen konkurz. O práci během chvíle přišlo všech 1 200 zaměstnanců, nezaměstnanost ve městě vyskočila na dvacet procent.

Cerva závod koupil v roce 2009 za zhruba 160 milionů korun. „Chtěl jsem peníze někde uložit, případně rozšířit. Lákalo mě věnovat se výrobě,“ říkal tehdy v rozhovoru pro MF DNES.

Výrobu skla se podařilo s pár desítkami zaměstnanců obnovit už na podzim. Od té doby sklárny znovu rostly, majitel do nich investoval stovky milionů. Například na konci loňského roku zprovoznila nový most přes silnici do skladu za 23 milionů korun. A za dalších 20 milionů loni v létě pořídila tři automatické prohlížečky nápojového skla.