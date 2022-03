Oprava dálničního přivaděče u jihlavského Lesnova začala na mostě

„Most na Smrčenské budeme opravovat po polovinách a za provozu, vždy bude umožněn průjezd jedním pruhem. Most se nebourá, ale bude se dělat jeho celková sanace. Jeho beton je zdegradovaný a opadává,“ řekl Tomáš Mátl, technickosprávní náměstek Krajské správy a údržby silnic.

„Detailní harmonogram prací ještě nemáme, oprava mostu probíhá společně s rekonstrukcí dálničního přivaděče,“ dodal Mátl.

Práce na spodní stavbě – jak mostaři říkají zjednodušeně řečeno pilířům – budou koordinovány s dopravními omezeními na dálničním přivaděči. Silničáři most zbaví narušeného betonu a nahradí jej novým.

Na mostě je nyní značka s omezením rychlosti, předností v jednom směru jízdy a zákazem vstupu pro chodce na chodník mostu – nyní na jihozápadní polovině mostu.

Nenápadně už začínají také práce na vlastním dálničním přivaděči, který je – vyjma dálnice D1 – v úseku mezi dálnicí a Jihlavou dopravně nejzatíženější stavbou v kraji.

Oba směry pojedou v jednom pruhu

„Začíná se v tomto týdnu. Kvůli přeložce optického kabelu do konce června se uzavřou rychlé pruhy u středního dělicího pásu, čili oba směry pojedou v jednom pruhu,“ řekla Marie Tesařová z jihlavské pobočky Ředitelství silnic a dálnic.

Po dokončení těchto prací bude uzavřen jeden jízdní směr. Podle Tesařové ale zatím není rozhodnuto, který bude uzavřen jako první. „Budou tam dost výrazná omezení, na některých křižovatkách se nebude v některých směrech dát sjet,“ upozornila.

Oprava přivaděče bude pokračovat i v příštím roce. Celkem bude stát 420 milionů korun.

Přivaděč se od začátku existence potýká s problematickým podložím.

„Jsou tam historicky známé problémy v celém úseku kolem Pávova, už když se obchvat stavěl, protože je to tam všechno podmáčené. V podstatě je to jako rybník. Máme však výsledky diagnostického průzkumu, projekt s tímhle počítá, takže by oprava přivaděče měla být bez problémů,“ pověděla Tesařová.

Okružní křižovatka o průměru 44 metrů

Letos by také mělo být vydáno stavební povolení na přestavbu napojení sjezdu z dálnice na přivaděč nedaleko Tří věžiček. Toto nebezpečné a zmatečné napojení by se mělo změnit na okružní křižovatku.

Okružní křižovatka by měla mít vnější průměr 44 metrů. „Pro dominantní směry, které byly potvrzeny dopravním průzkumem a které by zatěžovaly okružní křižovatku, budou odkloněny z jednotlivých ramen samostatné větve, takzvané bypassy. Jedná se o směry Jihlava – Praha, Brno – Havlíčkův Brod a Havlíčkův Brod – Jihlava či Brno,“ uvedl Martin Buček z tiskového odboru Ředitelství silnic a dálnic.

„Současně technické řešení nové křižovatky počítá s průjezdem nadměrného nákladu do jaderné elektrárny Dukovany ve směru Havlíčkův Brod – dálnice D1 směr Brno. V rámci stavby dojde také na úpravu severní větve mimoúrovňové křižovatky,“ dodal Buček.

Opravy chystají ve Světlé i v Rantířově

Krajští silničáři v nejbližších dnech rovněž zahájí opravu mostu na silnici II/150 ve Světlé nad Sázavou. Také tam se budou práce provádět za částečné uzavírky, provoz bude řízen semafory. Oprava bude hotova nejpozději do konce července.

Zřejmě od začátku dubna do konce června se bude za částečné uzavírky opravovat opěrná zeď na silnici z Rantířova do Vyskytné u odbočky na Rounek.

V případě nestabilní skály u Šeptouchova v Ledči nad Sázavou, která si vynutila uzavření přilehlé komunikace, čekají silničáři na výsledky odborného průzkumu, jejž jim zpracovává Akademie věd. Podle únorové analýzy České geologické služby je vysoké riziko, že se skála zřítí.