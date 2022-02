Na okraji Ledče pukají skály, silnice do průmyslové zóny je uzavřena

„Je tam vysoké riziko uvolnění bloků. Zatím nevíme, na jak dlouhou dobu uzavírka bude. Vstupujeme do jednání s Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic,“ informovala ledečská starostka Hana Horáková.

Od minulého týdne je neprůjezdný úsek mezi Tyršovým nábřežím a areálem Kovofiniše. Na silnici je dřevěná zábrana se značkou zákaz vjezdu. O kousek dál je podobně zahrazený i chodník. Zábranu doplňuje značka zákazu vstupu.

Uzavřený úsek je možné objet. Znamená to projet skrz Ledeč směrem k dálnici na Prahu a hned za městem odbočit doprava na Bohumilice. Chodci musejí využít dvou lávek přes Sázavu a úsek obejít kolem zimního stadionu po druhém břehu řeky.

„Je to komplikace, ale dá se zvládnout. Objízdná trasa je do šesti kilometrů. Pro zaměstnance firem je to sice nepříjemné, ale není to až tak dramatický stav,“ dodává starostka.

Zákazové značky ne každý respektuje

Jak se reportér MF DNES v úterý ráno přesvědčil, několik řidičů však zákazové značky vůbec nerespektovalo. Jen během půl hodiny po deváté hodině úsekem bez okolků projely dvě dodávky. Další lidé tudy prošli pěšky.

„Vždyť skály tady stojí tisíce let. Jsou stále stejné. Nepamatuji, že by z nich někdy něco spadlo. To jen město zbytečně straší, nic se tu nestane. Cesta kolem zimního stadionu je dlouhá,“ namítal muž, který tudy procházel.

„Podle geologického posudku vykazuje celý skalní masiv nejvyšší riziko nestability, kdykoli může dojít ke zřícení větších skalních bloků a převisů,“ upozornila však mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Nebezpečný úsek se nachází až za městskou zástavbou. Nejde o samotnou Šeptouchovskou skálu, kterou už město nechalo zpevnit v minulosti, ale o další masiv podél silnice ve směru ke Kovofiniši. Ten dosud nikdy čištěn a kotven nebyl.

Situace je vážná, svodidla by prý nestačila

Že zde skutečně nebezpečí hrozí, potvrdil i ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Radovan Necid. „Chtěli jsme úsek silnice pouze osadit vysokými železobetonovými svodidly a zřídit kyvadlový provoz řízený semafory. To ale bylo zamítnuto, že je to nedostatečné řešení, které by při uvolnění většího bloku nepomohlo,“ konstatoval.

Skalní masiv podle Necida utrpěl škody hlavně v posledních letech. Stav negativně ovlivnily častější vichřice a deště. K pukání skal dochází i vlivem střídání mrazů a teplot nad nulou. A rozrušuje je i náletová vegetace.

Jak dlouho bude spojnice Ledče a průmyslové zóny uzavřena, není jasné. Stejně tak zatím není jasné, co se bude se skalním masivem dál dít.

„Vytyčí se body, skály se budou monitorovat a odtud vzejde další postup. Podle výsledků monitoringu bude zpracován projekt úprav,“ prozradila Hana Horáková. Je tak zřejmé, že uzavírka bude dlouhodobější.

„Zpracování projektu na technické řešení nestabilit svahu bude pravděpodobně předcházet očištění svahu od malých kamenů a zasíťování spodních partií svahu. Případně také zajištění monitoringu změn bloků v horních částech skalního masivu,“ doplnila Svatošová.

Skály se v Ledči zpevňovaly už několikrát

V Ledči nad Sázavou není zajištění nestabilního skalního masivu ojedinělou akcí. Došlo k tomu už v minulých letech. Kotvy, ocelové trámy a rozměrné sítě v minulosti pokryly stěnu pod hradem, na opačné straně řeky. A pevné kotvy na zajištění skalních bloků byly zaraženy do samotné Šeptouchovské skály, sousedního masivu momentální hrozby.

„Jak skály pod hradem, tak Šeptouchovská byly opracovány, očištěny a zabezpečeny. Nechci zatím nic předjímat a předvídat. Nevím, co se na nás dalšího vykulí, ale momentálně v jiných lokalitách problémy nemáme. V současné době nás trápí jen tento jeden úsek u Kovofiniše,“ poznamenala ledečská starostka.

Skalních masivů se na území Ledče nachází více, například naproti Sluneční zátoce na východě města či přes řeku naproti Kovofiniši. Řeka Sázava se na Ledečsku zařízla do hlubokého údolí. Na několika místech ji lemují vysoké skalní útvary.