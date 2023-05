V Brodě má vyrůst nová krytá střelnice, současná otevřená ruší své okolí

Zastupitelé města vyhověli žádosti klubu. Souhlasili se zveřejněním záměru věcného práva stavby. „Tím jsme povolili na dotčeném pozemku, který bezplatně získáme od Kraje Vysočina, výstavbu střelnice. Pokud by se ale projekt z jakýchkoli důvodů nezdařil, pozemek dál zůstane městu,“ vysvětlila místostarostka Marie Rothbauerová.

Nová střelnice by měla vyrůst v těsném sousedství té současné, na konci Kyjovské ulice. Nový projekt by konkrétně měl zabrat úzký pruh pozemku mezi odloučeným areálem hotelové školy a garážemi. Střeleckému klubu by mělo být k dispozici přes deset tisíc metrů čtverečních.

„Krytá střelnice začíná být nutností, zejména kvůli hluku a bezpečnosti,“ říká jednatel společnosti Sanima František Ježil.

Hlavní je předejít zrušení střelnice

Ta současná se původně nacházela na samém okraji města, takřka na samotě. Jenže v posledních letech se kolem ní začala čím dál víc rozšiřovat zástavba. Vesměs se jedná o areály firem a podniků, rozrůstá se zdejší průmyslová zóna.

„Zástavba kolem se rozrůstá a zejména hluk z otevřené střelnice začíná být problémem. V krajním případě by hrozilo, že právě kvůli němu - a také kvůli bezpečnosti - by střelnice časem musela být zrušena,“ konstatoval starosta Zbyněk Stejskal.

Střelci tomu chtějí předejít. Proto přišli s plánem na výstavbu střelnice kryté. V podstatě by mělo jít o 70 metrů dlouhou stavbu tunelového typu z betonu a izolačních materiálů. „Když se bude uvnitř střílet, venku nebude nic slyšet,“ slibuje Ježil.

Nová stavba by ale jejím uživatelům umožnila využít i moderní novinky, které dosud používat nemohou. „Venku nemáme možnost nainstalovat zařízení určená pro pojezd terčů od střelce do vzdálenosti určené pro střelbu. V současné době je pro pověšení terčů nutné vstoupit do prostoru střeliště, k čemuž je nutné zastavit střelbu,“ popisuje střelecký klub v žádosti adresované zastupitelům.

Na venkovní střelnici je navíc kvůli bezpečnosti povolené mířit pouze jedním směrem, a to k ochrannému valu. I to by se v krytém zařízení mohlo změnit. A při omezení hluku by se uvnitř mohlo střílet kdykoli a teoreticky i nepřetržitě. Dosud střelci drží „tiché“ neděle, svátky a časy po setmění.

Peníze z prodeje nynějšího pozemku

Ovšem bude to něco za něco. Momentální kapacita nové střelnice bude nižší než té stávající. Budova má být široká zhruba 17 metrů, vedle sebe se tak vejde méně střeleckých stavů. V jednu chvíli bude moci střílet méně střelců.

Současnou střelnici chce klub zlikvidovat a pozemek nabídnout k prodeji. Právě z tohoto zisku chce novou stavbu financovat. „Naše současná představa o nákladech je zhruba pět milionů korun, možná o něco víc,“ podotkl František Ježil.

Práce by mohly zlevnit spolupráce a přátelská dohoda s jistou stavební firmou.„Celý projekt jde za střeleckým klubem. Jeho aktivity podporujeme, protože střelba je naším nejúspěšnějším olympijským sportem. Ale nepočítáme, že bychom se na stavbě vedle poskytnutí pozemku více finančně podíleli,“ poznamenal Zbyněk Stejskal.

Podle Ježila by nová střelnice nesloužila jen tréninku a závodům sportovních střelců a dětských kroužků, ale též by fungovala jako tréninkové místo pro ozbrojené složky. Odbornou výuku by na ní podstupovali státní policisté i strážníci městské policie. Navíc by v novém prostředí pod odborným dohledem dělali zkoušky způsobilosti také žadatelé o zbrojní průkaz.

Kdy by nová krytá střelnice mohla začít sloužit, závisí na rychlosti přípravy výstavby a sehnání patřičných povolení. „Pokud by vše šlo ideálně, chtěli bychom začít stavět příští rok. Prostory by se pak mohly otevřít v roce 2025,“ plánuje František Ježil.